Fiat lancia “Summer of Colour” con un’esclusiva offerta di verniciatura gratuita sulla Fiat 600 in UK

FIAT in UK celebra un’Estate a Colori con un’esclusiva offerta di verniciatura gratuita sulla sua pluripremiata gamma 600. Per un periodo limitato, fino al 31 luglio, i clienti della 600e e della 600 Hybrid, completamente elettriche, possono scegliere gratuitamente una delle vivaci finiture esterne opzionali del modello, con un risparmio di 650 sterline. I clienti possono scegliere tra una varietà di colori metallizzati vivaci, perfettamente in linea con il clima estivo soleggiato e lo spirito italiano della Dolce Vita di FIAT, tra cui Verde Oceano, Azzurro Cielo e Arancio Tramonto. L’offerta include anche la possibilità di scegliere finiture pastello come Bianco, Nero e Rosso.

I clienti possono personalizzare la FIAT 600 nella loro scelta di colori vivaci gratuitamente

Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha commentato: “Noi di FIAT crediamo che la vita sia più bella a colori e quale modo migliore per celebrarlo se non dando ai clienti l’opportunità di godersi appieno l’estate con una gamma di colori esterni scintillanti, senza costi aggiuntivi. “Ciascuno dei nostri accattivanti colori metallizzati è stato sviluppato per evocare la bellezza unica dei paesaggi italiani e trae ispirazione dal mare, dal sole, dalla terra e dal cielo italiani.”

Nel luglio 2023, FIAT è stata la prima casa automobilistica a prendere la coraggiosa decisione di interrompere la vendita di auto grigie. La sua posizione “No More Grey” ha sottolineato l’importanza dei colori nella vita, incarnando lo stile di vita italiano e riaffermando i valori della Dolce Vita del marchio .

Fiat 600 è un SUV compatto, progettato sia per gli amanti della città che per chi ama la vita all’aria aperta. È disponibile con propulsori completamente elettrici e ibridi, a dimostrazione dell’impegno di FIAT nel fornire soluzioni di mobilità innovative e sostenibili che superino le aspettative dei consumatori. È elegante e alla moda, con una lunghezza compatta di poco più di quattro metri, un abitacolo spazioso per cinque passeggeri e la migliore capacità di carico della categoria.

La Fiat 600e completamente elettrica è disponibile negli allestimenti (Rosso) e La Prima, mentre la 600 Hybrid può essere specificata negli allestimenti 600 Hybrid e 600 Hybrid La Prima. La Fiat 600 Hybrid ha ricevuto di recente un riconoscimento anche dalla rivista EcoCar, che l’ha nominata “Miglior SUV compatto Mild Hybrid” nell’ambito degli “Electrified Top 50 Awards 2025“. Il prezzo di listino della Fiat 600 Hybrid parte da £ 25.360. La Fiat 600e completamente elettrica parte da £ 30.035.