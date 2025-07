Nuova Fiat Toro: in un video immaginano così il pickup del futuro

Nuova Fiat Toro è la seconda generazione del celebre pickup di medie dimensioni che Fiat vende con successo in Sud America. Il modello prodotto in Sud America molto probabilmente nei prossimi anni riceverà una nuova generazione. In un video pubblicato su YouTube da Q-Cars è stato ipotizzato quello che potrebbe essere il design di questo futuro modello che molto probabilmente vedremo anche in Europa dato che Fiat ha intenzione nei prossimi anni di creare una gamma di sole vetture globali che saranno vendute in ogni continente e non come avviene ora solo in alcune aree del mondo.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Fiat Toro, seconda generazione del celebre pickup

Questo significa che la nuova Fiat Toro attualmente relegata al Sud America arriverà anche in Europa, Medio Oriente e Africa. Difficilmente questo modello userà la piattaforma smart car di Stellantis impiegata da Fiat Grande Panda e anche dalle future Giga Panda, Fastback e Nuova Fiat Strada. Infatti la versione attuale del modello misura poco meno di 5 metri e dunque richiederà una nuova piattaforma. Molto probabilmente il modello arriverà sul mercato in versione termica ed elettrica. Come è possibile notare da questo render la futura Toro avrà un frontale in stile Grande Panda che dovrebbe rappresentare una sorta di punto di riferimento estetico per le future auto della gamma Fiat.

Dietro ovviamente la nuova Fiat Toro sarà dotata di un ampio cassone come del resto il modello attuale che come sappiamo viene prodotto in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Goiana. Se questo modello si farà e quando arriverà lo scopriremo probabilmente entro fine anno quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa dovrebbe annunciare il piano industriale del gruppo e i modelli che saranno lanciati dai singoli brand da qui ad almeno il 2030.