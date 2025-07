Fiat Grande Panda, Francois: “In questa auto ho messo tutto quello che ho imparato sul design”

Fiat Grande Panda è appena arrivata sul mercato e ha già conquistato riconoscimenti importanti, attirando l’attenzione degli esperti del settore automobilistico. Il nuovo modello della casa torinese si è aggiudicato il prestigioso Red Dot Award per il Miglior Product Design, confermando l’apprezzamento per il suo stile e la sua funzionalità. Olivier François, CEO di Fiat, ha raccontato alcuni retroscena sulla nascita della Grande Panda, rivelando che l’idea risale a più di dieci anni fa.

Olivier Francois svela tutti i segreti dietro la creazione di Fiat Grande Panda

“Già nel 2013 avevo iniziato a immaginare un’auto che potesse raccogliere l’eredità della Grande Punto”, ha spiegato. L’obiettivo era creare una vettura compatta e semplice, ma capace di trasmettere emozioni e offrire un’esperienza autentica. Il lavoro si è concentrato su ogni dettaglio: linee, materiali, ergonomia e piacere di guida. “L’amore per ciò che facciamo è il vero segreto dietro ogni progetto riuscito”, ha concluso Olivier François.

Ha rivolto un ringraziamento speciale al team di design: “Un sentito ringraziamento a François Leboine e a tutto il team del Centro Stile FIAT di Torino. La vostra creatività, la vostra visione lungimirante e il profondo rispetto per la tradizione del marchio hanno dato vita a un’auto con anima, gioia e un inconfondibile stile italiano.” Fiat Grande Panda è uno dei debutti più importanti nella storia recente del marchio. Un’auto che fonde modernità e un’icona del passato, richiamando l’eredità della Panda originale e riprogettandola per il XXI secolo. È già chiaro che il modello giocherà un ruolo chiave nella strategia globale di Stellantis e sarà disponibile in una varietà di stili di carrozzeria, inclusa una versione elettrica. La nuova Grande Panda non vince solo premi, ma anche cuori. E come sottolinea il CEO del marchio, il cuore è stato il punto di partenza dell’intero processo.