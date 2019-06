Fiat 500X Sport PHEV: le foto spia del crossover dinamico

Il Lingotto continua ad adoperarsi sulla Fiat 500X Sport PHEV, nuova versione dinamica ed elettrica che sarà presentata in anteprima il prossimo 4 luglio, in occasione del dodicesimo compleanno della 500, ancora “su di giri” per i tre milioni di esemplari prodotti in Europa. Dopo le prime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche, in queste ore iniziano a circolare le foto spia sul web.

Fiat 500X Sport Phev: la manda l’Abarth 500X

Il modello andrà ad allargare la già discretamente fornita gamma dei motori ad alimentazione ibrida, che il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles ha da tempo deciso di immettere in commercio. Non è la prima volta che una proposta in commercio conta sulla tecnologia PHEV: prima di lei due Jeep, Renegade e Compass, hanno aperto la strada. Proprio dalle antesignane, avrà una trazione elettrica integrale e garantirà fino a 50 km in autonomia.

La Casa torinese ha in mente una variante inedita, sportiva e con l’unità ibrida plug-in: un propulsore a benzina quattro cilindri T4 sovralimentato da 1.3 litri, affiancato da uno elettrico, dovrebbe generare 240 cavalli complessivi e consentire un’accelerazione 0-100 in circa 7 secondi. In base a quanto asseriscono fonti vicine, la Fiat 500X Sport PHEV consolerà tutti quei fan rimasti scottati per il lancio mai arrivato della Abarth 500X, malgrado si fossero rincorse diverse voci.

Lancio ufficiale a settembre

A quanto pare, il design del nuovo crossover torinese mostrerà carattere dinamico e sportivo, rimarcato da dettagli stilistici quali i paraurti, le minigonne laterali o i cerchi in lega, visibili negli scatti qui pubblicati. I rivenditori ufficiali del brand Fiat avevano già avuto modo di ammirare in anteprima ufficiale la Fiat 500X Sport PHEV con motorizzazione ibrida plug-in e ora anche noi possiamo vederla coi nostri occhi. All’anteprima ufficiale del prossimo 4 luglio, seguirà il lancio ufficiale in concomitanza del Salone di Francoforte 2019, in calendario tra giovedì 12 e domenica 22 settembre.