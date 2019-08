Fiat Panda Trussardi anticipata dal nuovo video di Ava Max

Fiat ha svelato a sorpresa la sua ultima vettura. Il marchio torinese ha scelto il nuovo singolo di Ava Max, Torn (online da oggi), per presentare a tutti la nuova Fiat Panda Trussardi. Si tratta dell’ennesima versione speciale della vettura più venduta ed apprezzata in Italia.

L’ultima variante della speciale city car del marchio torinese è già visibile in un video teaser postato su Facebook dalla pagina ufficiale di Ava Max. Purtroppo, la clip dura pochi secondi ma è possibile vederla parcheggiata in Piazza Duomo.

Fiat Panda Trussardi: ennesima speciale versione in arrivo

La poca illuminazione presente non ci permette di riconoscere facilmente le modifiche estetiche apportate da Fiat sulla nuova Fiat Panda Trussardi ma possiamo ipotizzare dei rivestimenti interni particolari realizzati dalla nota casa di moda italiana.

Vedendo le poche caratteristiche visibili dal filmato, sembra che la vettura sia basata sulla Cross 4×4. Questo modello viene proposto in Italia solo con il motore Twin Air 0.9 da 85 CV e 145 nm di coppia massima. La velocità massima raggiunta è pari a 164 km/h mentre lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 12,7 secondi.

Con il sistema Stop & Start, la vettura viene proposta al prezzo di partenza di 19.000 euro. Altre caratteristiche proposte includono trazione integrale con ELD 4×4, Drive Mode Selector, assetto rialzato, paraurti anteriore e posteriore con skid plate silver e cerchi bruniti da 15”.

Internamente, troviamo sedili in tessuto, fianchetti di contenimento laterale in ecopoelle marrone, plancia in color marrone con cornice strumenti e mobiletto centrale in titanio satinato. Attraverso la tecnologia Start & Stop, la Panda Cross 4×4 assicura una riduzione dei consumi.

Ritornando alla Fiat Panda Trussardi, non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire tutte le caratteristiche proposte da questa nuova versione della famosa utilitaria.