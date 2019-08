Fiat avrebbe rivelato l’aspetto del suo nuovo SUV in Brasile

Questa settimana, una nuova voce ha riscaldato la futura avventura della Fiat nel mercato dei SUV. Quando ha inaugurato il suo nuovo centro di progettazione a Betim (MG) , il gruppo FCA ha utilizzato come modello per spiegare le assegnazioni dello spazio ad un modello molto simile al concetto di Fastback, presentato al Motor Show di San Paolo lo scorso anno. Guardando le immagini con attenzione si nota però che questo suv è simile ma non uguale a quello mostrato dalla principale casa automobilistica italiana al Salone dell’auto di San Paolo.

La parte anteriore aveva caratteristiche diverse, con i fari e la griglia più vicini a quello che si vede attualmente nel pickup Toro e diverse soluzioni per il paraurti. Ovviamente ciò ha fatto crescere le voci, alimentate dalla stampa brasiliana e argentina. Secondo alcuni si tratterebbe di un’anticipazione forse involontaria del modello che sarà lanciato sul mercato brasiliano entro la fine del 2021. Si spera ovviamente che a proposito di questo veicolo possano arrivare ulteriori indiscrezioni già nel corso dei prossimi mesi. Il suo debutto è sicuro visto che lo stesso numero uno di Fiat Chrysler Automobiles in America Latina, Antonio Filosa, ha detto più volte che un veicolo basato sul concept Fastback sarebbe stato lanciato nei prossimi anni in Sud America.