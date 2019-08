Nuovo Ram 1500 avvistato in Brasile sotto forma prototipale | Foto spia

Mentre Ram prepara il debutto ufficiale del 2500, sta ultimando i test del nuovo Ram 1500 per le strade del Brasile. A Ponta Porã (nello Stato del Mato Grosso do Sul) è stato catturato in foto un prototipo del pick-up con carrozzeria parzialmente coperta da camuffamento. Tuttavia, il veicolo non è riuscito a nascondere le sue forme.

A differenza del 2500, il Ram 1500 è un pick-up più leggero e quindi può essere guidato usando anche la patente B mentre per il modello più grande è richiesta la C. Questo dovrebbe essere uno dei motivi principali per cui gli automobilisti brasiliani interessati debbano acquistarlo.

Ram 1500 2020: un prototipo camuffato avvistato per le strade brasiliane

Disponibile negli Stati Uniti già da qualche mese, il Ram 1500 2020 è ancora più lussuoso e sofisticato rispetto al modello precedente, soprattutto se parliamo delle versioni Limited e Laramie (anche se quest’ultima potrebbe non arrivare).

In questi ultimi due allestimenti, troviamo esternamente dei fari a LED cromati, dei cerchi in alluminio cromati e dei grandi paraurti. Da precisare che negli USA viene proposta anche la versione Rebel che però non dovrebbe arrivare in Brasile.

Sotto il cofano, del nuovo 1500 dovremmo trovare il motore EcoDiesel V6 da 3 litri costruito presso lo stabilimento FCA di Cento (provincia di Ferraria). Si tratta della terza generazione del popolare powertrain diesel che sviluppa una potenza di 264 CV a 3600 giri/min e 650 nm di coppia massima a 1600 giri/min contro i 240 CV della precedente generazione.

Accanto al propulsore, troveremo una trasmissione automatica a 8 rapporti e la trazione integrale. La capacità di carico resterà immutata anche nel mercato brasiliano con la possibilità di trainare fino a 5657 kg.

Per quanto concerne l’abitacolo, avremo rivestimenti in legno, sistema di infotainment UConnect con display touch da 12 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay, sistema audio Harman & Kardon con 19 altoparlanti, cerchi in lega da 20”, sospensioni pneumatiche, ricarica wireless per smartphone, cruise control adattivo e tanto altro ancora.