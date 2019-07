Nuovo Ram 2500 arriverà in Brasile entro la fine dell’anno

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha confermato nelle scorse ore il lancio del nuovo Ram 2500 in Brasile nel corso dell’ultimo trimestre di quest’anno (ottobre-novembre-dicembre), mostrato parzialmente su Facebook da Ram Brasile qualche settimana fa.

Oltre ai cambiamenti estetici, il marchio automobilistico americano evidenzia l’aumento di potenza del powertrain rispetto alla precedente generazione. Ora, infatti, il motore Cummins da 6.7 litri svilupperà 365 CV e 1085 nm di coppia massima contro i 330 CV e 1020 nm.

Ram 2500: la nuova generazione avrà l’ultima versione del motore Cummins da 6.7 litri

Un’altra novità presente nel nuovo Ram 2500 per il mercato brasiliano è il miglioramento tecnico apportato al propulsore che ha portato a una riduzione del peso di 30 kg. Il nuovo Cummins a 6 cilindri in linea, abbinato a un collettore di scarico modificato e a un impianto d’alimentazione ridisegnato, proporrà maggiori prestazioni e risparmio di carburante rispetto al modello attuale.

Se ciò non bastasse, anche l’ultima generazione del 1500 dovrebbe arrivare entro la fine del 2019. Rispetto ai pick-up di mezza tonnellata, il Ram 2500 2020 presenterà un peso maggiore. Ciò significa che è richiesta la categoria C nel CNH per poterlo guidare.

Rispetto alla precedente generazione, il veicolo disporrà anteriormente di più inserti cromati, vanterà una capacità di trazione maggiore e manterrà la trasmissione automatica a 6 rapporti.

La vera novità la troveremo nell’abitacolo che è stato completamente ridisegnato. Qui ci sarà un sistema di infotainment UConnect con ampio schermo da 12 pollici, un sistema audio Harman & Kardon da 750W e una serie di funzioni di sicurezza tra cui la frenata di emergenza.

Gli unici dettagli da rivelare adesso sul nuovo Ram 2500 sono gli allestimenti disponibili, il prezzo di partenza e la data esatta dell’arrivo in Brasile.