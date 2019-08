Nuovo Ram 1500 EcoDiesel: annunciati i prezzi della versione diesel

Ram ha annunciato nelle scorse ore il prezzo di partenza del Ram 1500 2020, equipaggiato dal nuovo motore EcoDiesel V6 da 3 litri. In particolare, il pick-up diesel parte da 36.890 dollari per la versione Tradesman Quad Cab 2WD. Tuttavia, il propulsore è disponibile anche come optional al prezzo di 4995 dollari.

Reid Bigland, Head of Ram, ha detto: “Il Ram 1500 EcoDiesel offre coppia e capacità di traino migliori nel segmento pick-up diesel da mezza tonnellata. Con 10 anni di esperienza alle spalle, Ram ora è leader della tecnologia di propulsione per truck. Nel complesso, il Ram 1500 EcoDiesel ha un’eccezionale capacità e si trova in una classe a sé stante”.

Ram 1500 EcoDiesel 2020: si parte da 36.890 dollari per il modello base

Il nuovissimo EcoDiesel V6 da 3 litri del Ram 15\00 guida il segmento dei pick-up da mezza tonnellata con i suoi 650 nm di coppia massima e la capacità di traino di 5698 kg. Anche il 1500 Classic 2019 viene offerto con l’EcoDiesel da 3 litri ma di seconda generazione al prezzo di partenza di 39.140 dollari.

Al momento, purtroppo, la casa automobilistica americana non ha annunciato i consumi di carburante ma ha detto che saranno pubblicati all’inizio del quarto trimestre di quest’anno in vista della partenza delle vendite.

La terza generazione del powertrain EcoDiesel propone coppia e potenza maggiori, assieme a consumi di carburante efficienti e livelli minimi di rumorosità e vibrazioni con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei proprietari di Ram 1500.

Sul nuovo 1500, il propulsore è classificato come il migliore della classe da 650 nm di coppia a 1600 giri/min. Si tratta di un aumento del 14% rispetto alla generazione precedente che raggiunge un picco di 400 giri/min. La potenza, invece, è aumentata dell’8% a 260 CV a 3600 giri/min.

Il nuovo EcoDiesel V6 da 3 litri usa due alberi a camme con 4 valvole per cilindro. Il blocco è realizzato in ghisa a grafite compatta che fornisce una maggiore resistenza alle vibrazioni ma pesando meno della ghisa più comune. Vi ricordiamo, infine, che il propulsore del Ram 1500 EcoDiesel 2019 viene prodotto presso lo stabilimento FCA di Cento (provincia di Ferrara).