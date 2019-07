Alfa Romeo Giulietta: un nuovo render immagina una futura generazione

Dopo il lancio del Model Year 2019 avvenuto sul finire del primo trimestre dell’anno in corso, l’Alfa Romeo Giulietta si avvia a chiudere la sua quasi decennale carriera. Molto probabilmente, Alfa Romeo non realizzerà in tempi brevi un’erede della sua segmento C preferendo puntare le (poche) risorse disponibili sull’Alfa Romeo Tonale, il C-SUV destinato a diventare il nuovo punto di riferimento della gamma Alfa Romeo quando FCA si deciderà ad avviarne la produzione (potrebbe essere necessario attendere ancora un anno almeno).

Nel frattempo, il marchio Alfa Romeo continua ad attirare l’attenzione di appassionati e designer di tutto il mondo confermando il valore del brand nonostante l’immobilismo degli ultimi anni. In questi giorni è arrivato in rete un nuovo render di LP Design, una firma ben nota agli appassionati del settore delle quattro ruote, che ha proposto una nuova versione del suo render dedicato ad un’ipotetica nuova generazione di Alfa Romeo Giulietta.

Si tratta di una versione rielaborata ed aggiornata delle precedenti versioni di una possibile futura Giulietta realizzata da LP Design in passato. Il designer ha anche realizzato, di recente, una sua versione della futura Alfa Romeo GTV, un progetto, basato sulla stessa piattaforma della Giulia, che ha molte più possibilità di essere realizzato rispetto alla nuova generazione di Giulietta.

Ecco il render dell’ultima creazione di LP Design dedicata ad una possibile nuova generazione dell’Alfa Romeo Giulietta:

Nuova Alfa Romeo Giulietta: dobbiamo accontentarsi dei render?

Per il momento, la risposta è sì. Alfa Romeo non ha mai confermato direttamente la realizzazione di una nuova Alfa Romeo Giulietta. In passato si è parlato a più riprese di una nuova Giulietta a trazione posteriore su base Giorgio. Il progetto, decisamente affascinante, sembra essere stato accantotanato in modo definitivo da FCA. Il gruppo, per il futuro di Alfa Romeo, punterà su SUV e crossover con il lancio del nuovo Tonale e con il possibile debutto di un B-SUV, una sorta di MiTo “rialzata”, che dovrebbe andare a completare l’offerta del marchio italiano.

Le uniche speranze in merito alla possibile realizzazione di una futura Alfa Romeo Giulietta sono legate alle dichiarazioni rilasciate da Roberta Zerbi, responsabile di Alfa Romeo per l’area EMEA, che sottolineò, a margine della presentazione del Tonale, che un’eventuale nuova Giulietta avrebbe ripreso diversi elementi dal nuovo C-SUV.

E’ molto probabile che per qualche dettaglio in più in merito ad una possibile realizzazione di una nuova generazione di Giulietta sarà necessario attendere il debutto del Tonale. Il C-SUV è un modello chiave per il futuro del marchio italiano ed un suo successo internazionale (non solo in Europa) potrebbe davvero cambiare le carte in tavola e spingere Alfa Romeo verso un nuovo processo di espansione della sua gamma.