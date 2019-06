Alfa Romeo Tonale sarà presenta al Salone di Torino Parco Valentino

Dopo il debutto ufficiale tenutosi al Salone di Ginevra 2019 e l’apparizione alla Milano Design Week, lo speciale concept Alfa Romeo Tonale è pronto per mostrare tutta la sua bellezza e originalità al Salone di Torino Parco Valentino che si terrà dal 19 al 23 giugno 2019.

Il particolare SUV compatto rappresenta per il Biscione l’ingresso nel segmento ibrido plug-in, e quindi nell’elettrificazione. La parte esterna dell’Alfa Romeo Tonale richiama il design tipico dei modelli della casa automobilistica di Arese ma con alcune modifiche che lo rendono un veicolo davvero elegante mentre l’abitacolo vede la presenza di un nuovo sistema di infotainment il quale include vari servizi di connettività.

Alfa Romeo Tonale: il SUV concept del Biscione sarà presente anche all’evento torinese

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, il nuovo SUV potrebbe debuttare in versione finale nel corso del prossimo anno, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dello storico marchio milanese.

In ogni caso, il nuovo Alfa Romeo Tonale dovrebbe disporre della stessa tecnologia ibrida vista sulla Compass dato che condividerebbe anche la stessa piattaforma. Al momento sappiamo soltanto che lo Sport Utility Vehicle compatto, il secondo di Alfa Romeo, sarà prodotto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Un altro dettaglio ancora da chiarire è quello riguardante la commercializzazione. Questa, sempre in base agli ultimi rumor emersi in rete, dovrebbe avvenire nel secondo semestre del 2020.

L’esemplare mostrato sia al Salone di Ginevra che alla Milano Design Week, disponeva di un design sportivo caratterizzato da cerchi in lega da 20”, gruppi ottici posteriori bruniti, pinze freno rosse e terminali di scarico e cornici dei cristalli con finitura in nero lucido.

Affianco all’Alfa Romeo Tonale, al Salone di Torino Parco Valentino 2019 verranno esposte altre vetture: la one-off Giulia Quadrifoglio con carrozzeria Ocra presentata alla Mille Miglia, lo Stelvio Ti (dotato di trazione integrale, cambio automatico e motore 2.0 da 280 CV) e la monoposto del team Alfa Romeo Racing impegnata nel campionato 2019 di Formula 1.