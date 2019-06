Alfa Romeo Stelvio Ti: al via gli ordini in Italia

Al via gli ordini del nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti con motori 2.2 Turbo Diesel 210 CV AT8 Q4 e 2.0 Turbo Benzina 280 CV AT8 Q4. La storica sigla Ti, “Turismo Internazionale”, da sempre è sinonimo delle Alfa Romeo più accattivanti e tecnologiche. Questa versione del suv del Biscione si caratterizza per la presenza di caratteristiche di altissimo livello. Infatti sono di serie il Pack Performance, che prevede le palette del cambio al volante in alluminio, il bloccaggio differenziale posteriore e le sospensioni attive AlfaTM Active Suspension, oltre ai pack Sport e Sport Interior.

Tra le dotazioni dei pacchetti, volante sportivo in pelle, inserti e pedaliera sportiva in alluminio, sedili sportivi in pelle con regolazione elettrica, ambiente nero. Il tutto senza rinunciare alla connettività e al comfort di bordo grazie ad Alfa Connect 8,8″ con integrazione Apple CarPlay e Android AutoTM, l’Adaptive Cruise Control, i fari Bi-Xenon.

Al via gli ordini del nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti

Alfa Romeo Stelvio Ti è proposto in due motorizzazioni capaci di garantire il meglio delle performance. Il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, abbinato al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4 e 2.0 Turbo benzina da 280 CV, sempre abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Con questa nuova versione lo storico marchio milanese intende ampliare ulteriormente la platea dei clienti interessati al suo primo suv.