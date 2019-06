Abarth protagonista al Parco del Valentino 2019

Dopo Alfa Romeo anche Abarth ha annunciato la propria presenza al Salone dell’auto di Torino 2019. L’evento che si terrà al parco Valentino di Torino dal 19 al 23 giugno prossimi è atteso da appassionati e addetti ai lavori curiosi di conoscere le novità che le case automobilistiche che vi prenderanno parte mostreranno. A proposito di Abarth segnaliamo che la casa automobilistica dello scorpione esporrà le ultime novità del brand che esprimono perfettamente la sua anima racing e il suo glorioso passato sportivo: la nuova 595 esseesse e la limited edition 124 Rally Tribute.

La prima vettura rende omaggio al leggendario kit di elaborazione degli anni Sessanta, ripresentato con successo nel 2009 sulla Abarth 500. La seconda prodotta in edizione limitata a sole 124 unità, che celebra la straordinaria 124 rally e la sua scorsa stagione ricca di successi, culminati con la conquista della Coppa FIA R-GT, del Campionato Europeo Rally e più di 40 successi di categoria in 12 diversi campionati nazionali. Ricordiamo infine che il 2019 è un anno importante per la casa automobilistica italiana che fa parte di Fiat Chrysler Automobiles che festeggia i suoi primi 70 anni La leggenda dello Scorpione infatti inizia il 31 marzo del 1949 quando Carlo Abarth (1908 – 1979) fonda la casa automobilistica con il pilota Guido Scagliarini.