Alfa Romeo al Parco Valentino 2019

Al via la quinta edizione del Salone dell’auto di Torino al Parco Valentino con una partecipazione importante del Gruppo FCA con i marchi Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e Mopar.

Ancora una volta tra le principali protagoniste dell’evento ci sarà Alfa Romeo. La casa automobilistica del Biscione ancora una volta proverà a sorprendere il pubblico del Salone del Valentino con la bellezza e lo stile delle sue auto. Giulia Quadrifoglio, la più potente Alfa Romeo mai creata per uso stradale, per la prima volta sfila nella nuova livrea ocra in occasione della Parata dei Presidenti. È un pezzo unico presentato alla recente 1000 Miglia.

Alfa Romeo: la casa del Biscione sarà protagonista al Salone dell’Auto di Torino 2019

In esposizione inoltre anche il concept Tonale, il primo SUV ibrido plug-in e compatto del Biscione. Allo stand anche il nuovo Alfa Romeo Stelvio Ti, pronto a soddisfare le aspettative più elevate. Dai circuiti di gara arriva al Valentino la monoposto di Formula 1 del team Alfa Romeo Racing. Ricordiamo che la quinta edizione del Salone dell’Auto di Torino al Parco Valentino si svolgerà dal 19 al 23 giugno. Insomma una grande occasione per tutti i fan del Biscione di poter ammirare dal vivo tutte le più recenti novità relative alla casa automobilistica milanese.