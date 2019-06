Alfa Romeo Giulia Sport-Tech: in offerta sino a fine giugno con 4 anni di garanzia e manutenzione ordinaria inclusi

Come confermano gli ultimi dati di vendita di maggio, i primi mesi dell’anno per l‘Alfa Romeo Giulia sono stati molto difficili. La berlina sta registrando risultati commerciali bassissimi e non sembra più essere in grado di raggiungere i volumi di vendita della prima parte dello scorso anno.

Per tentare di risollevare le vendite in Italia, dal mese scorso è disponibile in concessionaria la nuova Alfa Romeo Giulia Sport-Tech, inedita serie speciale che va ad arricchire la gamma della berlina prodotta a ritmo ridotto nello stabilimento di Cassino.

Alfa Romeo Giulia Sport-Tech: a giugno si parte da 35,900 Euro

Per tutto il mese di giugno, i clienti interessati alla nuova Alfa Romeo Giulia Sport-Tech potranno sfruttare una promozione molto interessante. La serie speciale della berlina, infatti, sarà disponibile sino a fine mese con un prezzo promozionale di 35.900 Euro che include anche quattro anni di garanzia (due in più rispetto alla garanzia contrattuale) e quattro anni di manutenzione ordinaria.

Da notare, inoltre, che il prezzo promozionale dell’Alfa Romeo Giulia Sport-Tech si riferisce alla versione della serie speciale della berlina dotata del motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti ed alla trazione posteriore. In sostanza, si tratta della variante entry level per il mercato italiano della Giulia che, ricordiamo, in Europa è disponibile anche con il 2.2 turbo diesel da 136 CV.

Per i clienti più esigenti, inoltre, l’Alfa Romeo Giulia Sport-Tech è disponibile anche con il più potente motore 2.0 turbo benzina da 200 CV. In questo caso, il prezzo promozionale della berlina è di 36,900 Euro. La serie speciale non presenta ulteriori motorizzazioni in listino. I clienti interessati potranno, quindi, scegliere solo tra il diesel da 160 CV ed il benzina da 200 CV.

Per quanto riguarda la dotazione di serie, la nuova Giulia Sport-Tech può contare su diversi elementi aggiuntivi rispetto all’altro allestimento entry level (la Giulia Business) come il sistema Alfa Connect 8,8” (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth) con Android Auto e Apple Car Play, i sensori di parcheggio posteriori, i fari Bi-Xenon e i cerchi in lega da 18 pollici bruniti.

Ricordiamo, infine, che sino a fine mese anche lo Stelvio Sport-Tech è in offerta. La serie speciale del SUV della casa italiana può essere acquistata a partire da 299 Euro al mese con la formula Noleggio Chiaro. Per ulteriori dettagli potete dare un’occhiata al nostro articolo.