Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech: a 299 euro al mese fino al 30 giugno

Le nuove promozioni proposte da Alfa Romeo per il mese di giugno includono anche una dedicata all’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech. Si tratta del nuovo allestimento che combina stile e tecnologia in un unico pacchetto ricco di optional di serie.

Con tutte le sue caratteristiche, la versione del SUV viene proposta per l’intero mese di giugno 2019 al prezzo di 299 al mese tramite la formula Noleggio Chiaro.

Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech: disponibile in promozione tramite Noleggio Chiaro fino a fine mese

In particolare, l’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech proposto è quello con motore turbo diesel da 2.2 litri da 160 CV, abbinato alla trazione posteriore, al costo di 299 euro al mese per 36 mesi, 60.000 km massimi e anticipo di 9900 euro. Tramite Noleggio Chiaro, inoltre, il Biscione ne garantisce il valore finale.

Nel canone mensile sono inclusi altri servizi quali riparazione danni, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, tassa di proprietà, RCA, furto e incendio e il servizio Leasys I-care che consente di monitora la vettura da remoto.

Vi ricordiamo che il nuovo allestimento Sport-Tech per l’Alfa Romeo Stelvio porta con sé diverse novità interessanti, tutte incluse di serie nel prezzo finale. In particolare, il SUV è dotato di cerchi in lega sportivi a 5 razze da 19”, sistema di infotainment Alfa Connect con display da 8.8 pollici, Radio DAB, smartphone integration, Alfa Connected Services, sensori di parcheggio posteriori e cruise control adattivo.

Oltre alla versione con propulsore turbo diesel da 2.2 litri, il nuovo Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech piò essere scelto in altre due varianti: una con powertrain benzina da 2 litri da 200 CV e trazione integrale e un’altra con motore turbo diesel da 2.2 litri con potenza di 190 CV e trazione integrale. Tutte le motorizzazioni sono abbinate a un cambio automatico a 8 rapporti.