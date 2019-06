Alfa Romeo Giulietta: debutta la nuova serie speciale Carbon Edition

Alfa Romeo ha appena annunciato il debutto della nuova Alfa Romeo Giulietta Carbon Edition, inedita serie speciale che va ad arricchire la gamma del Model Year 2019, sul mercato da alcuni mesi, della segmento C della casa italiana. La nuova versione Carbon Edition dell’Alfa Romeo Giulietta è disponibile come evoluzione degli allestimenti Giulietta Sport e Giulietta Veloce, la massima espressione sportiva della gamma della vettura, ed offre una dotazione molto ricca con tanti vantaggi per i clienti che la sceglieranno.

La nuova Alfa Romeo Giulietta Sport in versione Carbon Edition va ad arricchire la dotazione di serie dell’allestimento Giulietta Sport con l’aggiunta dei fari Bi-Xenon con AFS e dei nuovi cerchi in lega da 18 pollici “Performance” caratterizzati da un particolare trattamento nero lucido. Di serie, inoltre, troviamo il Carbon Look Pack che include un trattamento estetico specifico per griglia frontale, calotte degli specchietti e minigonne laterali.

Da notare, inoltre, che la dotazione di serie presenta anche il Pack Veloce – Giallo Corsa che prevede sedili sportivi in tessuto e Alcantara con cuciture gialle a contrasto, dettagli gialli per diversi elementi degli interni oltre a paraurti con modanature gialle e impianto frenante maggiorato Brembo con pinze freno giallo. La nuova Giulietta Sport Carbon Edition è disponibile in abbinamento al motore 1.4 turbo benzina da 120 CV oppure in abbinamento al motore 1.6 MultiJet da 120 CV.

Il prezzo di listino della nuova Giulietta Sport Carbon Edition è pari a 28.300 Euro, per la versione benzina, e 29.800 Euro, per la versione diesel. Rispetto alla Giulietta Sport si registra un prezzo più alto di 1500 Euro.

A completare la gamma di novità annunciate nel corso della giornata di oggi da Alfa Romeo per la sua segmento C troviamo la nuova Alfa Romeo Giulietta Veloce Carbon Edition, nuova serie speciale della versione top di gamma della Giulietta che è tornata in listino proprio con il nuovo Model Year 2019.

La nuova Giulietta Veloce in versione Carbon Edition include, nella dotazione di serie, il Pack Tech con il sistema di infotainment Alfa Connect da 7″ con integrazione Apple CarPlay e Android Auto, telecamera e sensori di parcheggio posteriori, ingresso USB-HDMI. Anche in questo caso, di serie, troviamo il Pack Carbon Look, i fari Bi-Xenon con AFS ed i nuovi cerchi in lega da 18 pollici “Performance” con trattamento nero lucido. Nell’abitacolo troviamo interni in alcantara e tessuto con cuciture gialle.

La Giulietta Veloce, anche nella nuova versione Carbon Edition, è disponibile esclusivamente con il rinnovamento motore quattro cilindri turbo diesel 2.0 MultiJet da 170 CV e 350 Nm in abbinamento al cambio automatico Alfa TCT a doppia frizione. Grazie alla spinta di questo propulsore, la Giulietta Veloce presenta uno 0-100 km/h completato in 8,3 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 214 km/h.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova Giulietta Veloce in versione Carbon Edition parte da 33.950 Euro. Anche in questo caso, la nuova serie speciale presenta un costo extra di 1.500 Euro rispetto alla versione “standard”, ovvero la Giulietta Veloce.