Alfa Romeo Giulietta MY 2019: la Launch Edition in offerta con tutti gli optional in omaggio

In questa settimana, Alfa Romeo ha presentato la nuova serie speciale Carbon Edition che va ad arricchire la gamma dell‘Alfa Romeo Giulietta proponendo delle versioni arricchite degli allestimenti Sport e Veloce. Nel frattempo, con l’inizio del mese di giugno, la casa italiana prova a smaltire tutte le unità della versione Launch Edition del Model Year 2019 dell’Alfa Romeo Giulietta con un’offerta speciale dedicata ai modelli disponibili in pronta consegna.

Sino a fine giugno, infatti, la nuova Alfa Romeo Giulietta MY 2019 in allestimento “Super Launch Edition” è disponibile ad un prezzo promozionale di 22,800 Euro (con 7 mila Euro di “sconto” rispetto al prezzo di listino) con IPT e contributo PFU esclusi. Questa promozione è riservata ai modelli di Giulietta disponibili in pronta consegna ed è accessibile a fronte di permuta o rottamazione di un usato.

Su tutti gli esemplari oggetto della promozione, inoltre, gli optional inclusi sono disponibili gratuitamente e non andranno ad incrementare il costo d’acquisto dell’esemplare scelto di Alfa Romeo Giulietta. Il prezzo indicato si riferisce al modello con motore 1.6 turbo diesel da 120 CV. Ricordiamo che in listino la nuova versione della Giulietta può contare anche sul turbo benzina 1.4 da 120 CV e sul 2.0 turbo diesel da 170 CV abbinato al cambio automatico e disponibile, esclusivamente, per la Giulietta Veloce e per la nuova serie speciale Giulietta Veloce Carbon Edition presentata nei giorni scorsi.

Ricordiamo che la dotazione di serie dell’Alfa Romeo Giulietta in versione “Super Launch Edition”, ovvero la variante in promozione a 22,800 Euro, presenta i sedili in tessuto con cuciture grigie e logo AR su poggiatesta, i cerchi in lega da 18 pollici diamantati ed esclusivi, i cristalli posteriori oscurati, le minigonne laterali, la retrocamera ed i fari Bi-Xenon con Adaptive Frontlight System. A completare la dotazione di questa versione della Giulietta Model Year 2019 troviamo il sistema multimediale Alfa Connect 7” radio by Alpine che include anche la compatibilità con Android Auto e Apple Car Play, un requisito oramai irrinunciabile per un’auto del segmento della Giulietta.

Il mese prossimo scopriremo se il debutto della nuova serie speciale Carbon Edition abbinato alla promozione riservata alla versione Launch Edition del Model Year 2019 riusciranno a spingere le vendite dell’Alfa Romeo Giulietta sul mercato italiano. Ricordiamo, infatti, che, come chiarito dai dati ufficiali pubblicati nei giorni scorsi, le vendite della segmento C della casa italiana sono in costante calo e, dopo i primi cinque mesi dell’anno, la Giulietta ha fatto registrare un dimezzamento delle vendite rispetto allo scorso anno.

Per ulteriori dettagli sulle promozioni riservate all’Alfa Romeo Giulietta per il mese di giugno potete fare affidamento al sito ufficiale della casa italiana o, in alternativa, recarvi direttamente in concessionaria. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sui modelli Alfa Romeo