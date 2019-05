Dodge Charger Widebody potrebbe arrivare anche in versione Scat Pack

Proprio come la Challenger, la nuova Dodge Charger Widebody promette di portare le stesse caratteristiche, ossia potenza, comfort e design aggressivo, ma in un corpo più largo. Le ultime foto spia pubblicate su Internet ci danno uno sguardo ancor più chiaro sul modello in arrivo.

In particolare, gli scatti mostrano un prototipo della Dodge Charger Widebody con lo stesso identico camuffamento rosso, nero e grigio visto sul modello precedente. Le foto rivelano il modello in modo più chiaro, dandoci uno sguardo più dettagliato del corpo widebody.

Dodge Charger Widebody: ecco le ultime foto spia della widebody

Ciò che differenzia questo prototipo dal precedente, però, sono i cerchi. Invece degli stessi cerchi a 5 razze, questa Dodge Charger Widebody dispone di un nuovo set che sembra essere stato preso dalla Charger Scat Pack.

La persona che ha catturato le foto afferma che si tratta del pacchetto Scat Pack widebody mentre il modello precedente era un SRT standard. Questo potrebbe anche significare che la nuova Dodge Charger Widebody arriverà in varie versioni: Scat Pack, SRT e probabilmente Redeye.

Quest’ultima versione dovrebbe disporre del motore Hemi V8 sovralimentato da 6.4 litri. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, la versione widebody della vettura dovrebbe debuttare entro la fine del 2019.