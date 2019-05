Jeep Renegade: l’ultimo restyling arriverà in Australia a settembre

Jeep ha confermato che lancerà finalmente la nuova Jeep Renegade anche in Australia a settembre, dopo un anno dalla presentazione avvenuta al Salone di Torino 2018.

In occasione del lancio della quarta generazione della Wrangler avvenuto la settimana scorsa, Steve Zanlunghi, capo di Jeep Australia, ha detto che il nuovo Jeep Renegade verrà messo in vendita nel terzo o quarto trimestre di quest’anno.

Jeep Renegade: il capo di Jeep Australia rilascia delle dichiarazioni importanti

In precedenza, Jeep Australia aveva dichiarato che la versione aggiornata del suo veicolo più compatto arriverà con modifiche al design esterno assieme a una nuova gamma di motori turbo.

Oltre a questo, Zanlunghi ha detto che il model year 2019 del SUV americano arriverebbe sul mercato come un modello di nicchia con le sue caratteristiche interessanti come i nuovi paraurti e i fari a LED sia sul retro che anteriormente e le tecnologie di frenata d’emergenza autonoma, monitoraggio dei punti ciechi, cruise control adattivo e sistema di assistenza al mantenimento della corsia.

Purtroppo, i motori disponibili per il mercato australiano saranno rivelati solo fino a quando il Jeep Renegade 2019 non sarà vicino al lancio ufficiale. Tuttavia, in altri mercati il SUV è disponibile con un nuovo motore turbo benzina a 3 cilindri da 1 litro con potenza di 121 CV e un turbo benzina a 4 cilindri da 1.3 litri da 152/182 CV.

Possibile anche il lancio della versione ibrida presentata al Salone di Ginevra di marzo che dispone di un motore elettrico montato posteriormente il quale garantisce un’autonomia di circa 50 km.