Jeep Renegade Change The Way: la versione speciale debutta in Spagna

Jeep ha deciso di annunciare in Spagna una speciale versione del suo popolare crossover chiamata Jeep Renegade Change The Way. La nuova edizione del SUV compatto porta con sé nuovi equipaggiamenti e un prezzo di partenza davvero interessante.

Il nuovo modello arriva nelle varianti benzina e diesel con motori 1.0 e 1.6, rispettivamente, abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione integrale 4×2.

Jeep Renegade Change The Way: arriva in Spagna una edizione speciale del SUV

Il nuovo Jeep Renegade Change The Way propone un set completo di optional che include sistema di infotainment UConnect con display touch da 7” e supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay, 6 airbag, cruise control, cerchi in lega da 16”, due opzioni di colore (Alpine White e Solid Black), sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico bizona, vetri posteriori oscurati, vari badge Change The Way e tanto altro ancora.

Il prezzo finale di questa speciale versione del SUV compatto è di 17.175 euro con un risparmio di oltre 3000 euro grazie a una promozione di lancio. A partire dalla sua presentazione ufficiale in avvenuta nel 2015, il Jeep Renegade è diventato uno dei modelli di maggior successo del marchio americano.

Dopo l’importante restyling avvenuto nel 2018, rimane uno dei SUV di riferimento in tale segmento. Con questa nuova versione speciale Jeep Renegade Change The Way, la casa automobilistica di FCA vuole attirare l’attenzione di più automobilisti spagnoli.