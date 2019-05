Ferrari Purosangue: ecco l’ultimo render pubblicato sul Web

Le svariante notizie pubblicate in rete negli ultimi mesi hanno confermato che Ferrari avrà presto il suo SUV con il nome di Ferrari Purosangue. Oltre che le componenti e il motore, non sappiamo ancora come sarà il design finale del veicolo.

Per ora, quindi, possiamo accontentarci soltanto dei render che provano ad immaginare come sarà il primo Sport Utility Vehicle della casa automobilistica modenese, definito come FUV. L’ultimo progetto digitale condiviso in rete riproduce l’aspetto del nuovo Ferrari Purosangue prendendo come spunto quanto emerso fino ad ora sul Web.

Ferrari Purosangue: uno degli ultimi progetti digitali che prova ad ipotizzare il design finale

Il SUV riproduce per filo e per segno le caratteristiche chiave che caratterizzano il cavallino rampante. L’altezza maggiore da terra, l’ampia presa d’aria, i fari affusolati e convergenti, il tettuccio spiovente e i montanti inclinati sono tutti gli aspetti estetici mostrati da questo interessante render. Non dimentichiamoci della carrozzeria verniciata in Giallo Triplo Strato usata su molte Supercar del cavallino rampante.

Secondo quanto riportato da Louis Camilleri, amministratore delegato di Maranello, il nuovo Ferrari Purosangue sarà diverso dagli altri SUV presenti in questo momento sul mercato. Anche se avrà il DNA Ferrari al 100%, dovrebbe trattarsi di un crossover elegante, funzionale e allo stesso tempo sportivo.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il veicolo dovrebbe essere offerto in 3 versioni con motori V12, V8 turbo e V6. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, dovrebbe avvenire non prima del 2021.