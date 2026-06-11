Lancia Corse Spagna debutta nel prestigioso Rally di Ourense

La stagione entra nel vivo per il nuovo team ufficiale Lancia Corse Spagna, pronto al debutto questo fine settimana nel prestigioso Rally di Ourense. Davanti al pubblico galiziano farà il suo esordio la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, grande novità del S-CER 2026. Dopo due gare nella Comunità Valenciana, il progetto sportivo di Lancia Spain arriva su uno dei palcoscenici più iconici del motorsport spagnolo.

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Lancia Corse Spagna esordisce al Rally di Ourense con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, forte dei podi e puntando alla vittoria

Diego Ruiloba e Ángel Vela si presentano al Rally di Ourense tra gli equipaggi più attesi. Per loro sarà il secondo appuntamento su asfalto con la vettura di ultima generazione sviluppata dal team Stellantis Motorsport. I due podi ottenuti al debutto con il team ufficiale Lancia Corse Spain li proiettano tra i principali favoriti della prima prova in Galizia.

Il terzo posto conquistato a marzo al Rally La Nucía, dove ha esordito alla grande vincendo la TCC (Qualifying Time Stage), e il secondo posto ottenuto un mese fa al termine del Rally Ciudad de Utiel, dove ha vinto la TC Plus, creano prospettive molto promettenti per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, una seria candidata ai vertici del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) sin dal suo debutto nel nostro Paese.

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Il team ufficiale, supportato da Lancia Spagna, punta al massimo in un test speciale come quello di questo fine settimana, composto da prove speciali veloci e impegnative, molto favorevoli alle caratteristiche del modello con cui Lancia Corse sta trionfando ancora una volta nel WRC (Campionato del Mondo Rally).

Il ritorno del marchio italiano sulle strade galiziane è un grande incentivo per gli appassionati locali. Tra il 1978 e il 1992, Lancia Spagna ha conquistato un totale di sei vittorie al Rally di Ourense, costruendo un palmarès davvero eccezionale.

L’iconica Lancia Stratos HF si dimostrò imbattibile per tre edizioni consecutive: le prime due con Jorge de Bagration e Nuria Llopis, e la terza con Eduardo Balcázar e Joan Martín al volante, vincitori nel 1980. La spettacolare Lancia Rally 037 guidata da Medardo Pérez e Carlos Yáñez conquistò il gradino più alto del podio nel 1988. E, poco dopo, anche la vincente Lancia Delta HF Integrale lasciò il segno sulle strade di Ourense, trionfando nel 1991 con Gustavo Trelles e Ricardo Ivetich, e poi con Jesús Puras e Álex Romaní.

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Questo fine settimana Expourense sarà l’epicentro della 59ª edizione, che prenderà il via giovedì alle 22:00 al Parco San Lázaro nella città termale. Sei prove cronometrate venerdì e altre sei il giorno successivo compongono i 149,24 chilometri cronometrati che saranno disputati durante la quarta tappa del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) 2026.

Diego Ruiloba, pilota Lancia Corse Spagna ha dichiarato: “Ourense è sempre uno dei rally più attesi del S-CER, uno dei più belli, con le folle di tifosi più numerose lungo le prove speciali. Sarei entusiasta di vincerlo. Mi sento incredibilmente motivato a provare a conquistare la mia prima vittoria in un evento così speciale. Voglio essere al top con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale e con tutto il team Lancia Corse, che lo merita più di chiunque altro.”