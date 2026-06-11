Fiat Tipo, addio col botto: è appena uscita di produzione ma nelle concessionarie è già quasi sparita

Fiat Tipo ha appena salutato la produzione, ma chi pensava di trovare facilmente gli ultimi esemplari nuovi con forti sconti potrebbe rimanere deluso. In teoria, l’uscita di scena di un modello dovrebbe aprire la strada alle classiche occasioni di fine carriera: auto ancora disponibili nei piazzali, concessionari interessati a liberare spazio e clienti pronti a spuntare condizioni vantaggiose. Nel caso della Tipo, però, la realtà sembra molto diversa.

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La Fiat Tipo è appena uscita di produzione, ma gli ultimi esemplari nuovi stanno già sparendo dalle concessionarie

A pochi giorni dall’addio alla produzione, trovare una Fiat Tipo nuova in concessionaria è già diventato complicato. Non si parla soltanto delle versioni più richieste, ma praticamente dell’intera gamma. Anche gli ultimi esemplari ancora indicati nei listini, come alcune quattro porte diesel in esaurimento scorte e non più ordinabili, risultano difficili da intercettare. E pure quando l’auto compare nei configuratori online dei rivenditori, la prudenza è d’obbligo: spesso si tratta di disponibilità da verificare, perché gli stock stanno finendo rapidamente.

È un finale quasi sorprendente per un modello che non ha mai cercato i riflettori, ma che ha saputo costruirsi una carriera solida. L’attuale Fiat Tipo nasce nel 2015 come progetto globale dell’allora FCA e viene prodotta in Turchia, nello stabilimento Tofaş di Bursa. Su alcuni mercati viene proposta con il nome Egea, mentre in Europa recupera una denominazione storica per Fiat, legata anche alla Tipo eletta Auto dell’Anno nel 1989.

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La sua formula è sempre stata chiara: tanto spazio, prezzi accessibili, meccanica semplice e costi di gestione ragionevoli. Prima berlina, poi anche hatchback e station wagon, Fiat Tipo è diventata una scelta concreta per famiglie, flotte aziendali, noleggiatori e automobilisti alla ricerca di un’auto senza fronzoli ma affidabile.

Non è stata una star da copertina, e forse proprio per questo è piaciuta a chi cercava sostanza. Nei mercati del Sud e dell’Est Europa ha trovato il suo pubblico naturale, grazie a un rapporto prezzo/spazio difficile da battere. Ora che è uscita di scena, la domanda resta alta e gli ultimi esemplari spariscono in fretta. La Fiat Tipo se ne va in silenzio senza eredi, ma lasciando un vuoto più grande di quanto molti immaginassero.