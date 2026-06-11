Stellantis, il caso Cina scuote Washington: l’auto del futuro diventa una questione di sicurezza

Negli Stati Uniti il dibattito sulle auto cinesi non riguarda più soltanto i veicoli importati da Pechino. Per anni, Washington ha puntato su dazi elevati e restrizioni per impedire ai marchi cinesi di entrare direttamente nel mercato americano. La preoccupazione ufficiale era chiara: sicurezza nazionale, raccolta dati, software connessi e possibile controllo straniero su tecnologie sempre più centrali per la mobilità. Ma ora la questione sembra spostarsi su un terreno più complesso. Al centro della nuova discussione c’è Stellantis.

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La strategia di Stellantis con partner cinesi riaccende il dibattito a Washington su software, batterie e sicurezza nazionale nell’auto conness

Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha inserito le partnership internazionali, comprese quelle con aziende cinesi, tra gli elementi chiave della propria strategia di rilancio.

Il piano FaSTLAne 2030 prevede decine di nuovi modelli, piattaforme condivise, maggiore integrazione software, intelligenza artificiale, guida autonoma e collaborazioni industriali in più aree del mondo. Una trasformazione pensata per recuperare competitività, ma che negli Stati Uniti sta alimentando nuove preoccupazioni politiche e sindacali.

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Il punto più sensibile non è solo dove verranno assemblate le auto, ma da dove arriveranno batterie, semiconduttori, componenti elettronici, software e sistemi per veicoli connessi. In un mercato in cui l’auto sta diventando sempre più un computer su ruote, il controllo della tecnologia interna vale quanto, se non più, quello della fabbrica. È qui che la Cina gioca una partita decisiva, forte della sua posizione nelle batterie, nelle materie prime e nelle catene di fornitura dell’elettrico.

Stellantis ha già rapporti rilevanti con realtà cinesi. La collaborazione con Leapmotor, di cui il gruppo detiene una quota di controllo nella joint venture internazionale, è uno degli esempi più evidenti. A questo si aggiungono accordi e partnership produttive che mostrano come le case occidentali considerino sempre più difficile competere nell’elettrico senza appoggiarsi almeno in parte all’ecosistema industriale cinese.

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Per i consumatori americani il rischio, secondo i critici, è di acquistare in futuro veicoli con marchi familiari come Jeep, Dodge, Ram o Chrysler, ma con una quota crescente di tecnologia sviluppata o fornita attraverso partner stranieri. Per i sindacati, invece, la preoccupazione riguarda l’impatto su occupazione, fornitori locali e filiere industriali del Midwest.

Il tema arriva mentre la politica americana prova a rafforzare le barriere contro l’influenza cinese nel settore auto. Ma i dazi colpiscono soprattutto i veicoli finiti. Molto più difficile è controllare il flusso di software, batterie, piattaforme e componenti. È su questa linea grigia che si giocherà la prossima grande battaglia dell’automotive: non più solo chi costruisce l’auto, ma chi controlla la tecnologia che la fa funzionare.