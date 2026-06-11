Tesla, il Belgio apre alla guida autonoma: FSD più vicino in Europa

Il Belgio ha autorizzato la vendita e l’utilizzo del Full Self-Driving Supervised di Tesla sulle proprie strade. L’annuncio è arrivato direttamente da Annick De Ridder, ministra dei Trasporti delle Fiandre, che ha pubblicato sui social una foto del documento firmato. Mancano alcuni passaggi amministrativi, ma per i proprietari Tesla belgi l’attivazione del sistema è ormai questione di tempo.

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Tesla FSD, via libera in Belgio: nuovo passo avanti in Europa

Con questo via libera salgono a cinque gli Stati dell’Unione Europea che hanno aperto al sistema, dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Il quadro che si sta delineando è quello di un’Europa a due velocità. Da una parte i Paesi che procedono in autonomia sulla base di test e valutazioni già effettuate, dall’altra Bruxelles, che continua a discutere il perimetro normativo complessivo con tempi sensibilmente più lenti.

Il prossimo passaggio è atteso per il 30 giugno, quando il tema dovrebbe tornare sul tavolo del confronto tecnico europeo. Non è detto che si arrivi a una decisione definitiva, ma il numero crescente di approvazioni nazionali potrebbe spingere la Commissione ad accelerare verso un quadro comune. Resta da capire se Paesi come l’Italia sceglieranno una via nazionale o se attenderanno l’esito del dibattito comunitario.

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Sul nome del sistema, però, è bene non equivocare. Il Full Self-Driving che Tesla propone in Europa è nella versione Supervised, definizione che colloca la tecnologia tra i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2. Il conducente deve restare vigile, mantenere le mani sul volante e intervenire in qualsiasi momento. L’auto può gestire numerose manovre in autonomia, ma la responsabilità legale resta interamente in capo a chi siede al posto di guida.

Per Tesla l’apertura belga è una notizia rilevante. Il FSD in Europa ha sempre viaggiato a una distanza considerevole rispetto agli Stati Uniti, complici una regolamentazione più stringente e tempi autorizzativi più lunghi. Resta sullo sfondo il dibattito sulla terminologia. La denominazione “Full Self-Driving” continua a generare aspettative non allineate alla realtà tecnica del prodotto, che richiede ancora un guidatore attento e responsabile. Finché si parla di Livello 2, l’auto non si guida da sola.