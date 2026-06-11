Nuova Jeep Renegade, svolta in arrivo? Il futuro del SUV potrebbe parlare la lingua di Avenger

La nuova Jeep Renegade non è stata ancora annunciata ufficialmente, ma il suo possibile ritorno continua ad alimentare l’attenzione degli appassionati. Per ora non ci sono conferme, né dettagli tecnici, né una data di debutto. Eppure qualcosa si è mosso. Durante l’Investor Day 2026 di Stellantis, sullo schermo è apparsa una silhouette misteriosa, senza nome e senza specifiche. Poco, certo. Ma abbastanza per far pensare che Jeep possa avere in programma un nuovo modello compatto.

Advertisement

La nuova Jeep Renegade potrebbe arrivare con stile più moderno e compatto, ispirandosi alla Avenger

La Renegade, del resto, ha avuto un ruolo importante nella storia recente del marchio. Lanciata nel 2014, è stata per anni il punto d’accesso alla gamma Jeep in Europa, portando lo stile del brand in un segmento più urbano e accessibile. Dopo oltre dieci anni di carriera, però, il modello ha lasciato il mercato europeo nell’ottobre 2025. Oggi continua a vivere in Brasile, mercato centrale per Stellantis, dove è previsto anche un restyling.

Il punto è capire se una futura nuova Jeep Renegade possa tornare con una formula diversa, più vicina a quella della Jeep Avenger. La strada, almeno sulla carta, avrebbe una sua logica. Avenger ha introdotto un linguaggio più compatto, moderno e urbano, senza rinunciare ai richiami tipici del marchio: proporzioni robuste, frontale riconoscibile, assetto rialzato e immagine da piccolo SUV pronto a tutto.

Advertisement

Una nuova Jeep Renegade potrebbe quindi abbandonare parte dello stile del primo modello per avvicinarsi a linee più nette e contemporanee. Ovviamente non uguale ad Avenger ma una possibile evoluzione dello stesso concetto: dimensioni compatte, maggiore efficienza, stile più maturo e un posizionamento pensato per chi cerca una Jeep pratica, urbana, ma ancora riconoscibile.

In questo scenario pesa anche la strategia annunciata da Stellantis, che ha promesso oltre 100 modelli nuovi o aggiornati nei prossimi anni e una maggiore identità per ciascun marchio.