Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale: debutto italiano con Andrea Crugnola

Lancia inaugura una nuova fase del proprio percorso nel motorsport in occasione del Rally dei Laghi, appuntamento che segna l’esordio ufficiale di Andrea Crugnola con i colori del marchio sulle strade di casa. Il quattro volte Campione Italiano Rally, oggi tra i protagonisti più autorevoli della scena nazionale, sarà al via della gara varesina al volante della Nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Una presenza che rappresenta il primo passo di una collaborazione strategica destinata a rafforzare il programma sportivo del brand in vista del 2026.

Advertisement

Andrea Crugnola debutta ufficialmente con Lancia al Rally dei Laghi al volante della Nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

L’ingresso di Andrea Crugnola nel team ufficiale si inserisce in una strategia ben definita: puntare sui migliori talenti italiani e accompagnarli in un percorso di crescita strutturato, dalle competizioni nazionali fino ai contesti internazionali. Dopo il ritorno nel WRC2 e l’avvio di un progetto interamente italiano nel FIA ERC, Lancia conferma l’obiettivo di valorizzare il talento nazionale, creando un collegamento concreto tra campionati interni e ambizioni europee.

Il contributo di Andrea Crugnola al progetto, tuttavia, va oltre la dimensione agonistica. Per tutto il 2025, il pilota varesino ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, lavorando a stretto contatto con gli ingegneri di Lancia Corse HF e Stellantis Motorsport durante la fase di test e messa a punto della vettura destinata al programma Rally2 e WRC2. Le sessioni di test hanno fornito spunti cruciali su bilanciamento, assetto e maneggevolezza in diverse condizioni di fondo stradale, traducendo l’esperienza di un pilota di altissimo livello in decisioni tecniche concrete. Questo lavoro di sviluppo ha contribuito ad accelerare l’affinamento del progetto e a consolidarne competitività e affidabilità fin dalla prima uscita internazionale.

Advertisement

Roberta Zerbi, Amministratore Delegato di Lancia, ha dichiarato: “Andrea Crugnola incarna perfettamente lo spirito con cui Lancia torna nei rally: competenza, determinazione e profondo legame con il territorio. Il suo contributo allo sviluppo della Ypsilon Rally2 HF Integrale è stato decisivo per costruire una vettura competitiva fin dal suo debutto internazionale. Insieme all’esperienza di Miki Biasion, che accompagna il nostro progetto con passione e visione, e al nostro impegno nei confronti dei giovani talenti italiani attraverso la nostra piramide sportiva, stiamo delineando un percorso autenticamente italiano, solido e proiettato al futuro. Per noi il rally non è solo competizione, ma una piattaforma di crescita tecnica e umana che deve riportare in alto il tricolore”.

Il Rally dei Laghi rappresenta quindi non solo un debutto ufficiale, ma la naturale prosecuzione di un lavoro iniziato mesi fa in fase di sviluppo. Giunto alla sua 34a edizione, l’evento vedrà al via oltre 80 equipaggi, con partenza sabato dal lungolago di Luino e arrivo domenica ai Giardini Estensi di Varese. Un percorso tecnico e impegnativo che rappresenta un banco di prova ideale per proseguire l’evoluzione della vettura in condizioni di reale competizione.

Advertisement

Per Andrea Crugnola, classe 1989 e nato a Varese, questo evento ha un significato ulteriore: è il suo rally di casa, che ha già vinto quattro volte, di cui due consecutive nelle ultime edizioni. Insieme al navigatore Andrea Sassi, correrà con la Ypsilon Rally2 HF Integrale su strade che conosce bene, con l’obiettivo di coniugare prestazioni e costanza tecnica in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.

Il Rally dei Laghi si conferma uno degli appuntamenti più competitivi del calendario nazionale, con una classe Rally2 densa di concorrenti di altissimo livello e una lotta che si preannuncia serrata fin dalle prime prove speciali. Grande attenzione sarà rivolta anche alla categoria Rally4, dove la Lancia Ypsilon Rally4 HF sarà protagonista di un confronto tecnico di grande spessore, a conferma del ruolo centrale del modello all’interno della piramide sportiva del Marchio.

Advertisement

Il programma della manifestazione prevede le verifiche tecniche e scrutinio venerdì, lo shakedown a Montegrino sabato mattina e la cerimonia di partenza da Luino alle ore 15:00 con le prime due prove speciali, mentre domenica sono previste cinque prove speciali con arrivo previsto intorno alle ore 17:00 ai Giardini Estensi di Varese.

L’ingresso di Andrea Crugnola nel programma ufficiale Lancia segna una tappa fondamentale nella strategia di rilancio del Marchio nel motorsport. Il suo duplice ruolo di collaudatore e pilota ufficiale incarna l’ambizione di integrare sviluppo tecnico e performance agonistica in un’unica visione coerente. Esperienza, competenza e radicamento territoriale si fondono in un progetto strutturato a lungo termine, volto a riportare Lancia stabilmente ai vertici delle competizioni rallystiche, costruendo nel tempo valore tecnico e umano e consolidando un percorso che parte dall’Italia e punta saldamente alla scena internazionale.