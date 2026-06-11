Consegnata a Modena l’inedita Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926 durante la Mille Miglia 2026

A cent’anni dal 25 aprile 1926, quando Alfieri Maserati prendeva il via alla Targa Florio su una Tipo 26 sfoggiando il logo del Tridente sul cofano motore, il simbolo e la vettura di allora diventano autentica fonte di ispirazione oltre che omaggio a un continuo legame fra passato e futuro per il costruttore modenese. L’ispirazione viene indirizzata su un’auto unica e personalizzata, che vuole fornire un tributo ai cent’anni dall’introduzione dell’iconico logo del Tridente ovvero ai primi cento anni di storia lungo i tracciati di tutto il mondo.

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È perciò questa la visione da cui nasce la MCPURA Cielo Tributo 1926 che rappresenta un’auto su misura realizzata sfruttando le potenzialità offerte dal programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Non è casuale nemmeno il luogo e la tempistica di consegna, visto che la particolare MCPURA Cielo è stata consegnata al suo proprietario presso lo showroom Maserati di Modena durante il passaggio della Mille Miglia. Il Costruttore del Tridente ha unito, in questo modo, quel filo conduttore che lega il motorsport italiano, la tradizione agonistica di Maserati e il regalo più esclusivo del marchio del Tridente. D’altronde esiste un legame indissolubile tra il marchio e la leggendaria corsa, come dimostra la Tipo 26 C del 1931, la prima Maserati a partecipare alla prestigiosa competizione, dove conquistò una vittoria di classe entrata nella storia.

La MCPURA Cielo Tributo 1926 ragiona su di una personalizzazione sviluppata attorno ai colori e alle forme delle corse degli Anni ’20. La carrozzeria risulta rifinita in Griglio Lamiera Matte ovvero una tonalità che evoca la matericità grezza delle carrozzerie delle sportive da competizione di un tempo. Alla carrozzeria viene applicata una livrea su misura che combina il Rosso Capannelle, il Blu Infinito e il Bianco Pastello con al centro del cofano il badge originale Tipo 26 riprodotto con accuratezza storica e stabilendo il punto di connessione più diretto fra la sportiva del 1926 e quella attuale. Il Tridente trova posto sul frontale e sul montante B proposto in Bianco Pastello affiancato dal logo Fuoriserie verniciato nella medesima tonalità.

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I ​​cerchi Cyclonic da 20”, diamantati con superficie rossa, riprendono l’accento cromatico della livrea e sono completati dalle pinze freno nere. Sul cofano motore la livrea è arricchita dalla presenza del Tridente in Blu Infinito e Bianco, in una duplice interpretazione del logo attuale combinata con il primo Tridente storico disegnato da Mario Maserati nel 1926. Gli stemmi sulle portiere, invece, recano le firme dei protagonisti di quella prima gara ovvero Alfieri Maserati e il meccanico Guerino Bertocchi. Infine, l’Exterior Carbon Package integra la combinazione cromatica con inserti in fibra di carbonio a vista, ulteriore segno della vocazione sportiva della Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926.

Il catalogo Fuoriserie insiste anche all’interno dell’abitacolo della Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926

Anche all’interno dell’abitacolo la Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926 introduce le specifiche tipiche del catalogo Fuoriserie col Tridente ricamato sui poggiatesta per ribadire la coerenza narrativa del progetto anche dentro. I sedili sono riscaldati, il pacchetto interni in carbonio e l’impianto audio Sonus Faber High Premium da 695 Watt con 12 altoparlanti creano un ambiente in cui l’eccellenza artigianale incontra la tecnologia più avanzata. Il pacchetto di assistenza alla guida e il sistema di sollevamento dell’asse anteriore completano la dotazione, garantendo la praticità d’uso quotidiana in linea con le aspettative del cliente più esigente.

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La Maserati MCPURA Cielo Tributo 1926 si basa sulle prerogative del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie che è la divisione del marchio dedicata alla creazione di modelli capaci di ispirare i propri clienti, così come di vetture uniche o proposte in serie molto limitata sulla base delle specifiche di ogni cliente. Ogni progetto dalla caratterizzazione Fuoriserie prende vita da un proficuo dialogo fra il cliente e il team creativo di Maserati con la possibilità di personalizzare carrozzeria, interni, finiture ed equipaggiamenti fino a raggiungere la configurazione ideale e irripetibile.

Il programma Maserati Fuoriserie è oggi parte integrante di BOTTEGAFUORISERIE, un progetto che coniuga tradizione e innovazione in un’unica espressione di eccellenza, dove artigianalità, tecnologia e meticolosa attenzione al dettaglio trovano la loro massima espressione.