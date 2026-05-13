Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale leader del Campionato Francese Rally

Ogni anno, il LanciaRally Antibes Côte d’Azur attrae numerosi piloti. Su alcune delle strade utilizzate dal leggendario Rally di Monte Carlo, il Campionato francese di rally assume l’aria di un “Campionato del mondo”. Per Yoann Bonato e Benjamin Boulloud, queste strade sono anche quelle delle tre vittorie del 2022, 2024 e 2025. Nella storia, le Lancia hanno trionfato ad Antibes per tre decenni con la Stratos HF di Bernard Darniche e Alain Mahé (1976 e 1978), la 037 di Carlo Capone e Sergio Cresto (1984) e Andrea Zanussi e Sergio Cresto (1985) e la Delta HF Integrale 16v di Pierre-César Baroni associato a Philippe David, Denis Giraudet e Dominique Savignoni (1992, 1993 e 1995).

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Al Rally Antibes Côte d’Azur, l’equipaggio della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha già conquistato tre vittorie

“Negli ultimi anni abbiamo ottenuto risultati costanti e positivi sulle prove speciali dell’Antibes Côte d’Azur Rally, che coincidono con quelle del Rally di Monte Carlo”, ricorda Yoann Bonato. “Possiamo essere soddisfatti del nostro inizio di stagione; i primi test della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sono molto promettenti. Sta a noi, insieme al team Trajectus Motorsport, continuare a migliorare l’assetto rally dopo rally per mantenere la nostra leadership nel Campionato Francese”.

Numerose Lancia di tutte le categorie e generazioni saranno al via di questa edizione 2026 del Rally Antibes Côte d’Azur. A bordo di una nuova Lancia Ypsilon HF Racing, anch’essa iscritta da Trajectus Motorsport, Sébastien Delanney e Jérôme Degout faranno conoscere il mondo dei rally al maggior numero di persone possibile, nell’ambito dell’operazione “ça va trop vip”.

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Competente nella categoria FR6, la Lancia Ypsilon HF Racing rappresenta il primo passo per una nuova generazione di piloti. La sua struttura è condivisa con la Lancia Ypsilon Rally4 HF per garantire la massima sicurezza, offrendo un’auto da rally moderna e dai costi di gestione contenuti. Il motore da 145 CV e 240 Nm è abbinato a un cambio manuale a 6 marce a rapporti corti.

Altre Lancia sono iscritte nelle categorie di regolarità, tra cui una Lancia Ypsilon HF di serie, un modello elettrico ad alte prestazioni da 280 cavalli, nonché una Lancia Delta HF Integrale e una Lancia Beta. Infine, nel Campionato Europeo FIA di Rally Storici, Seb Perez e Dale Bowen sono iscritti con una Lancia Stratos HF.

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Il rally prenderà il via sabato 16 maggio alle 7:30 con la prima tappa, composta da sei prove speciali, tra cui quelle che attraversano Gréolières e il Col de Bleine. Domenica 17 maggio sono previste altre sei prove speciali, tra cui quelle che attraversano il Col de Turini, il Col de l’Able e il Col de Braus. L’arrivo è previsto per le 16:46 presso il Pré des Pêcheurs di Antibes.