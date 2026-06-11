Nuova Alfa Romeo GTV, suggestione da brividi: il Biscione può ancora sognare una coupé?

La nuova Alfa Romeo GTV non esiste nei piani ufficiali del marchio, almeno per il momento. Eppure basta un render ben riuscito per riaccendere la fantasia degli appassionati. Le immagini pubblicate su LinkedIn dal creatore digitale Filippo Penati immaginano infatti una possibile erede moderna della storica coupé del Biscione, reinterpretata con proporzioni muscolose, linee tese e un’impostazione da gran turismo sportiva.

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Un render riaccende il sogno di una nuova Alfa Romeo GTV: stile moderno, richiami storici e il desiderio di rivedere il Biscione in questo segmento

Il risultato colpisce soprattutto perché riesce a unire passato e presente. La fiancata lunga, il tetto basso e la coda compatta richiamano l’idea classica di una coupé Alfa Romeo, mentre il frontale guarda a un linguaggio più contemporaneo. Lo scudetto centrale resta il punto focale del muso, affiancato da gruppi ottici sottili e aggressivi. Al posteriore, invece, spiccano i fanali a sviluppo orizzontale, lo spoiler integrato e una firma luminosa che prova a dare carattere senza perdere eleganza.

È bene chiarirlo: si tratta di un progetto digitale indipendente, non di un modello anticipato da Alfa Romeo. Ma il fatto che un render del genere faccia discutere dice molto sul desiderio ancora vivo di vedere il marchio tornare a presidiare il territorio delle coupé sportive. Un terreno che, per storia e immaginario, appartiene profondamente al Biscione.

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La realtà industriale, però, oggi racconta altro. Alfa Romeo sta vivendo una fase di forte ridefinizione. Da marchio con ambizioni globali, il brand sembra essersi progressivamente trasformato in una realtà più regionale, concentrata soprattutto sull’Europa e su volumi più selettivi. La priorità dei prossimi anni dovrebbe essere il segmento C, con le eredi di Tonale e Giulietta chiamate a rafforzare la presenza del marchio dove il mercato può garantire numeri più concreti.

Più incerta resta invece la situazione nel segmento D. Giulia e Stelvio dovrebbero avere un futuro, ma non è ancora chiaro quando arriveranno né quale forma assumeranno davvero. E proprio in questo quadro sospeso, la suggestione di una nuova Alfa Romeo GTV assume un valore particolare. Si tratta infatti di un vero e proprio promemoria emotivo di ciò che Alfa Romeo potrebbe ancora rappresentare per molti appassionati.