Con il piano strategico FaSTLAne 2030, Stellantis prepara una nuova fase di prodotto particolarmente intensa. Il gruppo ha annunciato decine di nuovi modelli e aggiornamenti nei prossimi anni, e anche Fiat dovrebbe avere un ruolo centrale in questa offensiva. La casa torinese si prepara infatti ad ampliare la propria gamma con progetti molto diversi tra loro: dalla particolare Tris alla futura Grizzly, fino alla piccola Quattrolino elettrica. In questo scenario, però, c’è un nome che continua ad accendere la fantasia degli appassionati: Fiat Panda 4×4.

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Un concept immagina la Fiat Panda 4×4 pickup, tra nostalgia, spirito off-road e dettagli tecnici inediti

La piccola fuoristrada italiana è diventata negli anni molto più di una semplice utilitaria a trazione integrale. Per tanti automobilisti rappresenta un’idea di auto semplice, robusta, leggera e capace di arrivare dove modelli ben più grandi si fermano. Non sorprende quindi che ogni ipotesi di ritorno faccia discutere.

A rilanciare il tema è un concept immaginato da American Gearhead TV: una Fiat Panda 4×4 Pickup dall’aspetto insolito, quasi provocatorio. La base stilistica richiama la Panda più classica, quella dalle linee squadrate e immediate, ma l’aggiunta del cassone posteriore cambia completamente la percezione del modello. Il risultato è un piccolo mezzo da lavoro e da avventura, lontano dalle logiche dei grandi pickup e molto vicino allo spirito pratico della Panda originale.

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La proposta guarda apertamente al passato, ma prova anche ad aggiornarlo. Sotto il cofano viene immaginato il noto motore FIRE 1100 a iniezione elettronica, portato a 90 CV grazie a diversi interventi tecnici. Una potenza che può sembrare contenuta, ma che avrebbe senso su un veicolo leggero, sotto i 900 kg. A completare il quadro ci sarebbero trazione integrale disinseribile, differenziali autobloccanti anteriori e posteriori e una piastra in acciaio per proteggere il sottoscocca.

È difficile pensare che Fiat possa davvero portare in produzione un progetto così particolare, soprattutto per il mercato europeo. Eppure l’idea funziona, almeno sul piano emotivo. Dopo il concept ufficiale della Grande Panda 4×4, il desiderio di rivedere una piccola Fiat davvero pronta all’off-road è tornato forte.

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Intanto la Grande Panda continua a raccogliere consensi, anche all’estero, dove viene indicata tra le compatte familiari più interessanti. Un segnale che il nome Panda, ancora oggi, conserva una forza rara.