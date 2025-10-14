Mopar si unisce al Team Peugeot TotalEnergies a partire dal 2026

Mopar, il marchio globale di ricambi e accessori originali per i marchi di veicoli Stellantis, annuncia la sua partnership ufficiale con il Team Peugeot TotalEnergies a partire dalla stagione 2026 del FIA World Endurance Championship (WEC). Questa collaborazione sottolinea la missione di Mopar: essere “la soluzione migliore per mantenere i veicoli Stellantis nelle loro condizioni originali”. In un mondo in cui prestazioni e affidabilità sono essenziali, l’associazione con il programma Peugeot Hypercar illustra perfettamente questo impegno.

Oltre al suo contributo tecnico, con i ricambi originali progettati in fabbrica da Mopar nella vettura da corsa, la partnership posiziona il marchio Mopar come un attore chiave nell’ecosistema Stellantis, sia su strada che in pista.

Jean-Marc Finot, Senior Vice President di Stellantis Motorsport, afferma: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Mopar come partner ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies. La competenza tecnica e il know-how di Mopar in termini di prestazioni e affidabilità sono risorse fondamentali per il nostro programma endurance. Questa partnership illustra perfettamente la sinergia tra i marchi Stellantis e rafforza le nostre ambizioni comuni sulla scena internazionale”.

“Unire le forze con il Team Peugeot TotalEnergies rappresenta una pietra miliare per Mopar. Questa partnership ci consente di mettere in mostra la nostra competenza nei ricambi originali, dimostrando forza e affidabilità in uno dei campi di gara più impegnativi del motorsport mondiale. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che incarna i nostri valori fondamentali: affidabilità, innovazione e impegno per l’eccellenza”, afferma Sylvie Layec, Senior Vice President Vendite e Marketing Globale di Stellantis Parts & Services.

Mopar

Con Mopar, il Team Peugeot TotalEnergies può contare su un partner forte e riconosciuto, pronto ad affrontare le sfide di una disciplina impegnativa in cui l’eccellenza tecnica e lo spirito di squadra sono le chiavi del successo.