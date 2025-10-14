Stellantis è protagonista al REC’n’Play 2025

Stellantis sarà una delle principali attrazioni della settima edizione di REC’n’Play, il più grande festival gratuito di tecnologia, innovazione e cultura del Brasile, che si terrà dal 15 al 18 ottobre al Porto Digital di Recife. Con il tema “Il futuro fatto dalle persone”, l’evento trasformerà la capitale del Pernambuco in un palcoscenico di idee, con interventi artistici, workshop e circuiti culturali che consolidano la città come uno dei principali poli di innovazione del Nordest. Saranno presenti oltre 600 attività interattive, suddivise nei temi Città, Economia Creativa, Business e Tecnologia.

Il programma prevede lezioni e dibattiti tenuti da dirigenti Stellantis, che condivideranno le loro opinioni su tecnologia, futuro e mobilità

Il programma di Stellantis al REC’n’Play 2025 comprenderà panel e conferenze tenuti da dirigenti aziendali, che condivideranno le loro visioni sull’innovazione, il futuro della mobilità e la sostenibilità. Il 15 ottobre, Alexandre Aquino, vicepresidente di Stellantis per l’economia circolare in Sud America, darà il via alla presentazione dell’azienda alle 16:20 con una tavola rotonda dal titolo “Innovazione circolare: la nuova frontiera della competitività automobilistica”. Successivamente, alle 17:40, Francis Jorge, direttore dello stabilimento Stellantis Automotive Hub di Goiana, Pernambuco, parteciperà alla tavola rotonda dal titolo “Innovazione nell’industria: trasformare la tecnologia in valore sulla linea di produzione”.

Il 16, Marina Lima, Open Innovation Manager di Stellantis per il Sud America, sarà presente a due eventi: alle 13:30, nel panel “Networked Innovation: How Innovation Ecosystems Transform the Strategy of Large Companies” e di nuovo alle 18:00, con il tema “Business: What no one tell you about leading innovation in large companies”.

Giovedì (16), Stellantis offrirà anche una visita guidata al suo Software Center, punto di riferimento per l’innovazione situato all’interno di Porto Digital. L’attività offrirà esperienze immersive e interattive su mobilità, connettività e decarbonizzazione. Lo spazio dell’azienda sarà un punto di incontro tra l’industria automobilistica e coloro che sono interessati a soluzioni di mobilità tecnologica e sostenibile, oltre a favorire i contatti con startup, studenti e istituti di ricerca

REC’n’Play, un’iniziativa congiunta di Porto Digital, SEBRAE Pernambuco e Ampla Comunicação, si è affermata come una delle principali vetrine del Paese per la tecnologia, la creatività e l’imprenditorialità. L’edizione del 2025 segna anche il 25° anniversario di Porto Digital, uno dei più grandi parchi tecnologici e centri di innovazione del Brasile, e celebra le persone e le relazioni umane, rafforzando il concetto che dietro così tante innovazioni e progressi nell’intelligenza artificiale, nell’automazione e negli algoritmi, ci sono gli esseri umani. La partecipazione di Stellantis rafforza il ruolo di Recife come polo di innovazione nel Nord-Est, unendo sostenibilità, tecnologia e leadership regionale nella costruzione di un futuro più intelligente e connesso.