Nuova Alfa Romeo Tonale: ancora più sportività e carattere, le prime immagini ufficiali

Alfa Romeo ha appena presentato la nuova Alfa Romeo Tonale, il SUV compatto che, a circa tre anni e mezzo dal debutto, apre un nuovo capitolo della sua storia. Il modello è stato riprogettato per esaltare il carattere sportivo, la dinamica di guida e il design, già pluripremiato a livello internazionale. La gamma aggiornata introduce nuove tinte di carrozzeria e dotazioni ampliate, arricchendo l’esperienza di guida e il comfort a bordo.

La nuova Alfa Romeo Tonale presenta un frontale più accattivante, cerchi in lega dal nuovo design e tre ulteriori finiture di vernice metallizzata

Il design della nuova Alfa Romeo Tonale trasmette emozioni attraverso proporzioni armoniose, superfici eleganti e linee potenti, dove ogni dettaglio è funzionale e contribuisce al carattere distintivo del SUV. Elementi stilistici iconici sono reinterpretati in chiave moderna: la zona centrale della griglia, in particolare, richiama la leggenda delle supercar Alfa Romeo, come la Tipo 33 Stradale e la Giulia GT degli anni ’60. La nuova Tonale incarna così il DNA Alfa Romeo – equilibrio, precisione e design italiano – in una forma contemporanea, elegante e dinamica.

Il frontale della nuova Alfa Romeo Tonale presenta il caratteristico “Trilobo” del marchio in una forma ridisegnata, inclusa la griglia a forma di scudo, nota in italiano come Scudetto. Lo Scudetto centrale, disposto verticalmente, è affiancato da prese d’aria disposte orizzontalmente a destra e a sinistra. Questo design enfatizza la parentela con l’Alfa Romeo Junior; allo stesso tempo, quattro piccole aperture verticali aggiuntive ricordano le berline ad alte prestazioni Alfa Romeo Giulia GTA, GTAm e Alfa Romeo 156 GTA.

Lo sbalzo anteriore ridotto, la carreggiata più larga anteriore e posteriore e i cerchi in lega di grande diametro sottolineano le proporzioni equilibrate dell’Alfa Romeo Tonale. Sono disponibili cerchi da 19 pollici nel classico design Stile e cerchi da 20 pollici con il look tecnico Fori. L’aggiornamento estetico è completato dagli emblemi Alfa Romeo in bianco e nero all’anteriore e al posteriore. Sugli allestimenti Veloce e Sport Speciale, la scritta Tonale è nera.

Gli interni della nuova Alfa Romeo Tonale, caratterizzati da materiali di alta qualità e dettagli curati nei minimi dettagli, sono configurabili con nuove combinazioni di colori e superfici. Tra le altre opzioni, i sedili sono ora disponibili con rivestimenti in pelle rossa. Un’altra opzione è la combinazione di pelle sintetica bianca e Alcantara nera. In questa configurazione, anche sezioni della plancia, pannelli interni delle porte e consolle centrale sono rivestite in Alcantara nera. Le cuciture a contrasto su plancia, pannelli delle porte e bracciolo variano a seconda del rivestimento dei sedili scelto.

Abbinati a rivestimenti in pelle o Alcantara, i sedili anteriori sono regolabili elettricamente in otto posizioni e dispongono di supporto lombare a comando elettrico, nonché di funzioni di riscaldamento e ventilazione. Anche il volante e gli ugelli lavavetri sono riscaldati, garantendo comfort e sicurezza tutto l’anno. Nella nuova Alfa Romeo Tonale, le marce del cambio automatico vengono selezionate tramite un selettore rotativo sulla consolle centrale ridisegnata. A seconda del modello, sono disponibili anche le leve del cambio in alluminio al volante per il cambio manuale.

Il motivo dell’illuminazione ambientale aggiornata si ispira alla pelle del serpente, emblema di Alfa Romeo. La nuova illuminazione ambientale è di serie sull’edizione di lancio dell’Alfa Romeo Tonale Sport Speciale. Aggiunge un ulteriore tocco di modernità e carattere agli interni.

La nuova Alfa Romeo Tonale coniuga piacere di guida, stile italiano e dinamismo quotidiano. Un carattere che si esprime anche in dotazioni di alta qualità, come il parcheggio semiautomatico, i sedili anteriori ventilati, la ricarica wireless per smartphone, gli specchietti retrovisori esterni fotocromatici e il climatizzatore automatico bizona con ricircolo automatico dell’aria (Air Quality System).

Per i designer Alfa Romeo, il colore è più di una semplice scelta estetica, rappresenta un linguaggio emozionale e un marchio di fabbrica che incarna passione, innovazione e stile italiano. Le novità della nuova Alfa Romeo Tonale includono le tinte metallizzate Rosso Brera, Verde Monza e Ocra Amalfi. Ognuna di queste tonalità, ispirate alla storia, è pensata per sottolineare il design unico dell’auto.

Altri colori disponibili per la carrozzeria includono Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal e Blu Misano. Il tetto nero opzionale sottolinea ulteriormente il dinamismo della nuova Alfa Romeo Tonale. La versione bicolore può essere abbinata anche al tetto apribile.

Ogni Alfa Romeo trasforma la tecnologia in piacere di guida. Anche nella nuova Alfa Romeo Tonale, meccanica ed elettronica sono sempre al servizio dell’handling sportivo. Questo è possibile grazie al telaio dalla taratura rigida con sospensioni McPherson indipendenti, alla distribuzione ottimale dei pesi tra l’asse anteriore e quello posteriore, all’impianto frenante ad alte prestazioni Brembo, specialista delle corse (a seconda della versione), e allo sterzo più diretto del segmento (rapporto al cambio di 13,6:1).

A seconda della versione, la nuova Alfa Romeo Tonale è dotata di sospensioni dinamiche Alfa TM con ammortizzatori selettivi in ​​frequenza (FSD) o di sospensioni attive Alfa TM a controllo elettronico. Entrambe garantiscono un equilibrio ottimale tra comfort e maneggevolezza. A questo si aggiunge il sistema IBS (Brake-by-Wire), che trasmette elettronicamente i movimenti del pedale del freno anziché meccanicamente. Su Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In Q4, la trazione integrale elettrificata garantisce il compromesso ottimale tra sicurezza e dinamica.

Grazie al sistema di controllo dinamico Alfa DNA, il carattere della nuova Alfa Romeo Tonale può essere adattato alle preferenze personali e allo stile di guida individuale su tre livelli. Il risultato è una combinazione di agilità e precisione che entusiasma chiunque si metta al volante. Le leve del cambio in alluminio montate sul piantone dello sterzo, a seconda del modello, completano l’esperienza di guida.

Il telaio della nuova Alfa Romeo Tonale presenta una carreggiata più larga. Questo riduce il rollio della carrozzeria nelle curve veloci e riduce ulteriormente il sottosterzo. Tutti i propulsori sono ora conformi alla più recente norma sulle emissioni Euro 6 E-bis.

L’ Alfa Romeo Tonale Ibrida, che utilizza la tecnologia mild hybrid, eroga ora una potenza di sistema di 129 kW (175 CV), 15 CV in più rispetto al modello precedente. La combinazione di un motore turbo benzina da 1,5 litri e di un motore elettrico a 48 volt (P2) rimane invariata. Un cambio a doppia frizione a sette rapporti trasferisce la potenza alle ruote anteriori.

Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In Q4 è disponibile con 199 kW (270 CV). La trazione integrale elettrificata (e4WD) è di serie: il motore a combustione trasmette la potenza all’asse anteriore tramite un cambio automatico a sei rapporti, mentre il motore elettrico aziona l’asse posteriore. Con entrambe le trazioni ibride, il passaggio dalla modalità a combustione pura all’assistenza o al passaggio al motore elettrico è quasi impercettibile, con un impatto positivo sul comfort.

La nuova Alfa Romeo Tonale Diesel sarà disponibile all’inizio del 2026, con una potenza invariata di 96 kW (130 CV). Il turbodiesel da 1,6 litri è abbinato a un cambio a doppia frizione a sei rapporti e alla trazione anteriore. Questa configurazione garantisce bassi consumi ed è ideale per un utilizzo prevalentemente a lungo raggio.

La nuova Alfa Romeo Tonale offre una dotazione di sicurezza completa, ereditando gli elevati standard del modello precedente, premiato con cinque stelle nei crash test Euro NCAP. I sistemi di assistenza alla guida permettono una guida semi-autonoma di Livello 2 e comprendono cruise control adattivo intelligente, assistenza al mantenimento della corsia, supporto al traffico in colonna, rilevamento dell’angolo cieco, monitoraggio del traffico trasversale posteriore, assistenza alla stanchezza del conducente e frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti.

Il SUV può essere equipaggiato con telecamere ad alta risoluzione a 360°, per una vista dall’alto del veicolo, rilevamento degli spazi di parcheggio e parcheggio semi-automatico. L’attenzione alla tecnologia prosegue con l’infotainment Alfa Connect: plancia digitale da 12,3” dietro al volante, touchscreen centrale da 10,25” con interfaccia multitasking personalizzabile e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay. Grazie al sistema operativo Android e alla connettività 4G, gli aggiornamenti over-the-air mantengono il sistema sempre aggiornato.

Il comfort è completato da impianto audio Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti, ricarica wireless, portellone posteriore elettrico, climatizzatore bizona, sedili anteriori riscaldati e ventilati e specchietti auto-oscuranti.

“Con la nuova Tonale, Alfa Romeo ribadisce il suo impegno nell’incarnare l’eccellenza italiana attraverso l’innovazione, il design e la passione per la guida. Questa evoluzione non riguarda solo le prestazioni: mira a creare una connessione più profonda tra auto e guidatore, dove la tecnologia amplifica la passione e ogni dettaglio riflette la nostra tradizione. Dietro ogni nuova Tonale c’è una storia di dedizione e precisione, resa possibile dall’eccezionale lavoro di squadra dei nostri fornitori, concessionari, reti di vendita e assistenza clienti e di tutti i dipendenti Alfa Romeo. La loro passione e dedizione sono fondamentali per rendere questo lancio un vero successo.” Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo.

Alfa Romeo amplia la gamma Tonale con tre nuove versioni: il modello base “Tonale”, l’allestimento intermedio “Ti” e la top di gamma “Sport Speciale”, mentre Sprint e Veloce rimangono invariati. Il modello base offre fari full-LED a tre elementi, cerchi in lega Aero da 17 pollici, sedili in tessuto e similpelle con logo “biscione”, quadro strumenti digitale da 12,3” e sistema di infotainment Alfa Connect da 10,25”. Tra le dotazioni di comfort figurano climatizzatore bizona, accesso e avviamento senza chiave e sedile posteriore frazionabile, mentre la sicurezza include cruise control adattivo, Lane Keeping Assist e frenata automatica d’emergenza.

La Tonale Sprint aggiunge dettagli sportivi come paraurti e minigonne in nero lucido, cerchi bi-colore da 18”, illuminazione ambientale e navigazione integrata. La Ti punta sull’eleganza con modanature nere lucide, sedili in pelle rossa o nera regolabili elettricamente e volante riscaldato. La Veloce enfatizza la sportività con cerchi da 19”, fari Matrix LED, impianto Brembo e sospensioni attive Alfa TM.

La speciale edizione di lancio “Sport Speciale” celebra la tradizione sportiva Alfa Romeo con pinze Brembo nere, rivestimenti Alcantara e ecopelle, cerchi da 20” e dotazioni top di gamma, tra cui Blind Spot Assist, telecamere a 360°, parcheggio semi-automatico e impianto audio Harman Kardon.