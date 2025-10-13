Nuova Peugeot 408: ecco come cambierà con il restyling

Nuova Peugeot 408 è la versione aggiornata del SUV Fastback della casa automobilistica del leone che a quanto pare arriverà a breve. Questo almeno secondo quanto trapelato ultimamente. Nel frattempo sul web il sito francese Auto-moto.com ha pubblicato nelle scorse ore un render che ipotizza quelli che potrebbero essere i cambiamenti al design del celebre modello della casa automobilistica del leone.

Ecco come potrebbe apparire il design della nuova Peugeot 408 dopo il restyling di metà carriera

La nuova Peugeot 408 potrebbe seguire due strade stilistiche differenti. Una opzione prevede un design simile alla 308, con la quale condividerebbe buona parte della componentistica, riducendo costi e tempi di sviluppo. L’alternativa, invece, si ispira alla concept car Inception del 2023, rappresentando una vera e propria svolta estetica che romperebbe con il passato e attirerebbe l’attenzione degli appassionati.

Secondo i render realizzati da Auto Moto, la sportività sarà il filo conduttore della nuova Peugeot 408, con linee aggressive e dinamiche. Questo stile potrebbe accompagnarsi a motori più potenti rispetto all’attuale 210 CV ibrido a benzina. Per la versione elettrica, basata sulla E-308, sarà necessario aumentare la capacità della batteria per garantire un’autonomia maggiore, avvicinandosi ai parametri della Tesla Model 3. L’obiettivo è superare i 600 km per singola carica, combinando prestazioni elevate e maggiore efficienza energetica, rendendo la Peugeot 408 competitiva nel segmento delle berline sportive e tecnologicamente avanzate.

Vedremo se davvero saranno questi i cambiamenti che caratterizzeranno la nuova Peugeot 408 che molto probabilmente sarà svelata nel corso del prossimo anno.