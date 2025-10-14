Nuovo Jeep Grand Wagoneer 2026, il viaggio da 800 chilometri è garantito

Il colosso è tornato. Jeep, da sempre sinonimo di esagerazione americana applicata alla trazione integrale, ha rinnovato l’ammiraglia del marchio, il Grand Wagoneer, non solo con un ritocchino estetico per il 2026, ma con la mossa più cinica e geniale dell’industria: l’elettrificazione del super-lusso.

Dimenticate però anche la sottile distinzione tra Wagoneer e Grand Wagoneer; l’azienda ha fatto pulizia, riconducendo ogni versione alla nomenclatura regale. Il design rinnovato del frontale, con i gruppi ottici finalmente snelliti e futuristici, è un’ammissione che l’eleganza non deve necessariamente somigliare a un grattacielo newyorkese.

Ma la vera provocazione è l’introduzione della versione Range Extended (anche detta REEV). In un momento storico in cui i SUV di lusso full-size sono bersagliati per i loro consumi, Jeep risponde con un mostro da 647 cavalli e un’autonomia totale da coast-to-coast. Ed ecco il Grand Wagoneer REEV, un’ibrida a autonomia estesa che non è solo una spina, ma una dichiarazione d’intenti paradossale. Questo colosso è ora il primo REEV di dimensioni titaniche disponibile sul mercato statunitense, anticipando il cugino Ram 1500.

La ricetta del nuovo Grand Wagoneer vede una batteria da 92 kWh che, da sola, garantisce circa 240 km in modalità elettrica. Ottimo per portare i bambini a scuola senza farli sentire in colpa per il clima. Ma quando l’elettricità si esaurisce (e accade presto spingendo i 600 e passa cavalli), interviene il generatore a benzina. Non un propulsore per la trazione, ma un diligente motore V6 Pentastar da 3.6 litri, che genera i 130 kW necessari per ricaricare la batteria.

Il risultato finale è un SUV che promette circa 800 km di autonomia totale tra benzina ed elettroni. È la soluzione perfetta per chi vuole la coscienza pulita di guidare un “elettrico” senza il piccolo inconveniente di non poter mai allontanarsi da una stazione di ricarica per più di duecento chilometri.

Per i puristi del rumore e del carburante, il motore Hurricane, il sei cilindri in linea bi-turbo, è ancora disponibile. Ma il Grand Wagoneer REEV è l’unica opzione che ti permette di scattare da zero a cento in circa cinque secondi, anche se su un veicolo destinato principalmente a trasportare una famiglia allargata e le sue valigie più costose.