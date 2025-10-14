Fiat Strada batte il record storico di produzione a Betim

Fiat Strada, il pick-up più venduto in Brasile per quattro anni consecutivi, ha stabilito un nuovo record di produzione mensile. A settembre, il pick-up di Fiat ha raggiunto il traguardo di 18.287 unità prodotte presso lo stabilimento Stellantis Automotive di Betim, Minas Gerais, il volume più alto nella storia del modello.

Fiat Strada ha raggiunto il traguardo di 18.287 unità prodotte a settembre

A settembre, Fiat Strada è stata l’auto più venduta nel Paese con 13.878 unità vendute e si conferma al primo posto da inizio anno. Il mese segna anche un’altra importante pietra miliare nella storia della Strada: il modello ha raggiunto il traguardo di 101.308 unità immatricolate nel 2025, l’unica a superare le 100.000 immatricolazioni in un anno.

“Il successo di Fiat Strada è il risultato di una formula robusta, accattivante, tecnologica e performante sia in campagna che in città. Il raggiungimento di due importanti traguardi nello stesso mese rafforza la fiducia dei consumatori in un prodotto progettato per rispondere con eccellenza alle esigenze quotidiane”, ha dichiarato Federico Battaglia, vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Fiat Strada arrivò sul mercato nel 1998 e divenne rapidamente una delle preferite dai brasiliani, continuando a evolversi. Pioniere in diversi aspetti della sua storia, come l’introduzione della cabina continua nel 1999, della cabina doppia nel 2009 e della rivoluzionaria terza porta nel 2013, ha subito una revisione completa nel 2020, diventando ancora più robusta e tecnologicamente avanzata con un nuovo design.

Nel 2021, il marchio ha introdotto un cambio automatico CVT dinamico, il primo del suo genere nella sua categoria in Brasile. Nel 2023, la gamma 2024 ha introdotto ulteriori innovazioni, tra cui un nuovo motore turbo flex che migliora le prestazioni, modifiche al design e la nuova versione Ultra, rendendo la gamma ancora più diversificata. Dal suo lancio, il pick-up ha vinto oltre 40 premi di settore. Oltre al successo in Brasile, il Fiat Strada viene attualmente esportato in diversi paesi sudamericani, tra cui Uruguay, Paraguay e Argentina. In Uruguay, il modello è il più venduto dal 2023.