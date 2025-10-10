Nuova Lancia Gamma: le ultime novità ad ottobre 2025, sicuro il debutto nel primo trimestre 2026

Nuova Lancia Gamma sta per arrivare. Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi la vettura è già a Melfi dove nel corso del prossimo anno inizierà la produzione vera e propria. Chi ha visto l’auto dal vivo l’ha descritta come una versione maxi SUV della nuova Lancia Ypsilon. Le ultime voci su questo modello dicono che il suo debutto al 99% avverrà nel corso del primo trimestre del 2026.

Ovviamente non possiamo escludere che da qui alla data di debutto possano emergere dettagli importanti come nuovi teaser o addirittura le prime immagini senza veli come spesso accade con le novità di Stellantis.

Nel corso del primo trimestre del 2026 assisteremo al debutto ufficiale della nuova Lancia Gamma

Lo stile della nuova Lancia Gamma, secondo quanto ci è stato detto di recente, sarà molto vicino a quello che vi mostriamo nel render qui sotto. La vettura è stata pensata per fare bene nel segmento premium del mercato auto. Con una lunghezza di circa 4,7 metri si tratterà di una vettura abbastanza imponente che riporterà il brand Lancia tra le auto di una certa grandezza.

La vettura nascerà su piattaforma STLA Medium e arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e ibrida. Le motorizzazioni dovrebbero essere simili se non addirittura le stesse degli altri modelli prodotti a Melfi tra cui la nuova Jeep Compass e la DS N.8. Ricordiamo che da ottobre 2027 questa auto avrà anche una “sorella” Alfa Romeo che dovrebbe essere erede di Tonale.

Nuova Lancia Gamma, da buona top di gamma del brand porterà a livelli decisamente alti tutto quello che abbiamo visto nella nuova Lancia Ypsilon. Ci riferiamo naturalmente alla qualità dei materiali, alla tecnologia e alle prestazioni. Gli interni saranno molto simili nello stile a quelli della nuova Ypsilon ma ancor apiù lussuosi. In gamma ci sarà spazio anche per una versione HF che sarà ovviamente la versione top.