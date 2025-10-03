Nuova Lancia Gamma: la Ypsilon con gli “steroidi” è già presente a Melfi

Nuova Lancia Gamma sta per arrivare. Nella prima metà del prossimo anno dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale. Nel frattempo da Melfi ci arrivano notizie importanti a proposito di questo atteso modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella gamma di Lancia come futura top di gamma. La vettura infatti è già presente a Melfi dove sarà prodotta su piattaforma STLA Medium in versione ibrida ed elettrica.

A Melfi tutto pronto per la produzione della nuova Lancia Gamma che sarà svelata all’inizio del prossimo anno

Chi ha visto dal vivo la nuova Lancia Gamma ci ha confermato che assomiglia davvero tanto al render che vi mostriamo in questo articolo. Si tratta in parole povere di una sorta di Lancia Ypsilon con gli “steroidi” più alta e più grande. Si parla infatti di una vettura di quasi 4,7 metri che però avrà molti elementi di design in comune con la nuova Ypsilon soprattutto per quanto concerne la parte anteriore. Con questo modello Lancia si gioca il suo futuro e dunque si è deciso di andare sul sicuro proponendo un vero e proprio SUV con la speranza che la nuova Lancia Gamma possa davvero fare breccia nel cuore dei clienti del segmento premium in Europa.

Non solo l’esterno ma anche gli interni avranno molto in comune con la nuova Ypsilon. Ci sarà infatti anche il famoso “tavolino” multifunzionale Cassina, creato in edizione limitata, si ispira allo stile iconico degli arredi della storica azienda brianzola. Realizzato artigianalmente, unisce innovazione e tradizione grazie all’uso di plastica bio-based e a un raffinato rivestimento in cuoio. Il design, elegante e contemporaneo, riflette l’attenzione ai dettagli tipica del marchio, trasformando l’oggetto in un elemento d’arredo esclusivo e sostenibile. Oltre alla funzione estetica e pratica, il tavolino integra anche uno spazio dedicato alla ricarica wireless dello smartphone, combinando così estetica, tecnologia e sostenibilità in un unico complemento dal carattere distintivo. Ricordiamo infine che la nuova Lancia Gamma disporrà anche della versione HF che sarà la top di gamma della serie.