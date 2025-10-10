Nuova Fiat Pandina: le novità di ottobre 2025, motori sorprendenti e piattaforma eccezionale

Nuova Fiat Pandina sarà la prossima generazione della celebre utilitaria di Fiat che di recente ha cambiato nome passando da Panda a Pandina. Il suo debutto è previsto entro la fine del decennio. Secondo indiscrezioni ci sono buone probabilità che la vettura possa debuttare sul mercato entro la fine del 2028. Ancora una volta la sua casa sarà lo stabilimento di Pomigliano dove viene prodotta l’attuale generazione che ancora oggi dopo tanti anni continua a garantire ottimi risultati di vendita alla casa torinese.

Ecco le ultime novità a proposito della nuova Fiat Pandina che sarà costruita a Pomigliano

Proprio da Pomigliano arrivano nuove indiscrezioni relative alla nuova Fiat Pandina. Si dice che la nuova piattaforma su cui verrà costruita la vettura è davvero eccezionale e garantirà alla vettura ottime prestazioni e tanta tecnologia. Questa stessa piattaforma sarà condivisa anche con la nuova Fiat 500e che dovrebbe arrivare nello stesso anno e che come sappiamo continuerà ad essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori.

Le ultime indiscrezioni a proposito della nuova Fiat Pandina ci dicono anche che oltre alla piattaforma anche la gamma di motori sarà pronta a stupirci con motorizzazioni pensate per soddisfare le esigenze di tutti. Certa la presenza di versioni elettriche veramente low cost e con una buona autonomia. Ci sarà spazio anche per l’ibrido e non escludiamo la presenza di motori a benzina 100 per cento quanto meno per alcuni mercati.

Come vi raccontavamo in un nostro precedente articolo, anche i prezzi di questa auto saranno la sua arma vincente. Addirittura sempre da Pomigliano si vocifera che possano essere anche leggermenti più bassi di quelli previsti nei mesi scorsi garantendo che l’auto possa avere un grande successo commerciale sbaragliando la concorrenza nel segmento A del mercato in Europa e non solo dato che l’auto sarà prodotta e venduta in tutto il mondo.