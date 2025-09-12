Nuova Lancia Ypsilon: innovazione, eleganza e sportività sono le sue caratteristiche migliori

Con l’introduzione delle varianti HF e HF Line, Lancia arricchisce la gamma della nuova Lancia Ypsilon, un modello che unisce design raffinato, innovazione tecnologica e il dinamismo sportivo tipico del marchio. La vettura è offerta in quattro allestimenti (Ypsilon, LX, HF Line e HF), pensati per rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti più attenti a stile e prestazioni. La Ypsilon propone due soluzioni di propulsione: l’ibrido a 48V da 110 CV, ideale per chi cerca efficienza quotidiana, e l’elettrico da 156 CV con autonomia fino a 425 km, perfetto per la mobilità sostenibile. La versione HF, infine, dispone di un motore elettrico da 280 CV, combinando potenza e sportività in un’auto compatta e versatile.

Con le ultime novità, la Lancia Ypsilon completa la sua gamma, disponibile negli allestimenti Ypsilon, LX, HF Line e HF

Lo spirito innovativo della Lancia Ypsilon è evidente nel suo design, che, per la prima volta in una vettura di serie, applica i codici stilistici del nuovo linguaggio di design Lancia Pu+RA. Concepito per creare un’immagine senza tempo, fonde tradizione e innovazione con richiami ai grandi miti del marchio, uniti a un linguaggio progettuale atipico. I volumi sono creati sovrapponendo strati successivi che disegnano intersezioni di forme basilari e iconiche.

In omaggio alla vasta tradizione storica di Lancia, la silhouette della Ypsilon riflette le linee morbide, eleganti, pure e sensuali ereditate da modelli iconici come la Lancia Aurelia e la Flaminia. Nella parte posteriore, i fari rotondi a LED dotati della più recente tecnologia di illuminazione sono un omaggio alla Lancia Stratos, mentre il nome del modello, scritto a mano imitando Fulvia, Flavia o Flaminia, è ispirato ai classici.

Al volante, la Lancia Ypsilon integra tecnologie che garantiscono la guida autonoma di Livello 2. Il sistema di assistenza al parcheggio la pone all’avanguardia tra i veicoli urbani, mentre il suo imponente quadro strumenti, dotato di doppio schermo da 10,25″, offre la più ampia superficie di visualizzazione del segmento B.

L’esperienza di bordo è all’insegna del comfort e dell’esclusività, a partire dall’interfaccia SALA (Sound Air Light Augmentation), un innovativo sistema di infotainment che consente di personalizzare l’ambiente interno con un solo pulsante, regolando funzioni come l’impianto audio, la climatizzazione e l’illuminazione.

Con un design unico, caratterizzato da linee eleganti che fondono contemporaneo e classico, la Lancia Ypsilon incorpora tecnologie avanzate che offrono comfort e piacere di guida in modo semplice e intuitivo. Agile e dinamica, le sue prestazioni e le sue dimensioni le permettono di muoversi agevolmente in città e di offrire un immenso piacere di guida su strada, dove si distingue per maneggevolezza e stabilità impeccabili. Un vero capolavoro della tecnica, prodotto in Spagna da Stellantis Zaragoza.

Punta di diamante della gamma è la Lancia Ypsilon HF, un modello che ripropone l’iconico acronimo del marchio ed è equipaggiato con un motore completamente elettrico da 280 CV. Questa vettura non solo garantisce prestazioni eccezionali, ma regala anche emozioni e sensazioni sportive che rievocano la migliore tradizione Lancia.

Con una potenza di 280 CV, 345 Nm di coppia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, differenziale Torsen e impianto frenante Alcon, la Lancia Ypsilon HF è pensata per gli amanti della sportività e delle sensazioni dinamiche che cercano un’alternativa compatta e sostenibile senza rinunciare al piacere di guida o alle prestazioni.

Espressione dello spirito più competitivo e performante del brand, decisa, progettata per le prestazioni e ispirata alle vetture più radicali e iconiche del marchio. Per questi motivi, la Ypsilon HF si pone come la nuova ammiraglia della gamma Lancia: un modello strategico progettato per essere la più pura espressione dei valori del marchio. Raggiunge una velocità massima di 180 km/h e offre un’autonomia di 370 km con pneumatici di serie (secondo il ciclo WLTP) grazie a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh (400 V) e alla ricarica rapida fino a 100 km in 10 minuti.

Progettata per chi cerca ogni giorno emozioni sportive autentiche e raffinate, la nuova Ypsilon HF porta il DNA HF in un motore ibrido da 1,2 litri e 110 CV, 48V, che raggiunge una velocità massima di 190 km/h in 9,3 secondi.

Direttamente ispirati alla tradizione sportiva di Lancia, gli allestimenti HF e HF Line presentano il nuovo logo dell’Elefante Rosso, paraurti esclusivi, badge scuri, cruscotto blu elettrico e sedili sportivi.

Paraurti anteriori specifici con logo HF, cerchi in lega da 18 pollici, diffusore posteriore e passaruota creano un profilo muscoloso e aggressivo, impreziosito da badge scuri, carreggiata allargata di 30 mm e sospensioni ribassate di 20 mm. Il lavoro di stile abbraccia il nuovo linguaggio Pu+Ra, puro e radicale, di Lancia, offrendo un’interpretazione moderna di elementi di design iconici, come i fanali posteriori circolari ispirati alla Stratos e un profilo scolpito e minimalista.