Lancia: entusiasmo alle stelle per Miki Biasion al Rallylegend 2025

Accolta con calore dal pubblico anche la Ypsilon HF Line esposta nel Rally Village

Lancia e Miki Biasion sono stati due dei principali protagonisti del Rallylegend 2025 di San Marino che con l’evento di quest’anno è giunto alla 23 esima edizione. Oltre 200 team provenienti da 24 diversi paesi hanno preso parte alla kermesse. Come dicevamo il leggendario pilota rally e la storica casa automobilistica piemontese sono stati i mattatori di questa edizione che ha visto la partecipazione di un vasto pubblico.

Lancia e Miki Biasion illuminano il 23° Rallylegend di San Marino

Al Rallylegend, l’attenzione era tutta per Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally e Ambassador del marchio Eberhard & Co., sponsor e Official Timekeeper dell’evento. Accanto a lui, protagonista indiscusso è stata Lancia, il marchio più vincente nella storia dei rally, con un palmarès impressionante: 10 Campionati del Mondo Rally Costruttori, tre titoli mondiali di Endurance, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

A emozionare il pubblico è stato il rombo della Lancia Rally 037 Gruppo B del 1983, con la livrea personalizzata Totip ed Eberhard & Co., la stessa con cui Biasion vinse il Rally Costa Smeralda. Questa vettura leggendaria, ultima due ruote motrici a trionfare contro concorrenti a trazione integrale, celebra il memorabile 7 ottobre 1983, quando vinse il Rally di Sanremo conquistando il quinto Campionato Mondiale Costruttori, con quattro auto nelle prime cinque posizioni e piazzamenti di rilievo nel Mondiale Piloti ed Europeo, consolidando il mito della 037.

Al Rallylegend di San Marino grande entusiasmo anche per il nuovo orologio da collezione Lancia HF, frutto della collaborazione tra Lancia e la rinomata Maison svizzera Eberhard & Co., e per la Ypsilon HF Line, che porta i celebri codici stilistici HF su motorizzazioni più accessibili, mantenendo intatta la sua anima sportiva. Particolarmente apprezzati i dettagli esclusivi: frontale scolpito con logo HF e Elefantino Rosso, cerchi in lega da 17”, interni grintosi con sedili a cannelloni, cuciture arancioni, plancia blu elettrico e volante sportivo in pelle traforata, elementi che reinterpretano lo spirito audace delle Lancia HF. Equipaggiata con motore 1.2 ibrido 48V da 110 CV e cambio automatico, raggiunge 190 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi, con emissioni contenute a 105 g/km di CO₂. Lancia conferma così che la sua leggenda continua a vivere e emozionare nel presente.

