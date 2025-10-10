Fiat Grande Panda con motore a benzina e cambio manuale arriva anche in Francia: si prevede boom di ordini

FIAT celebra un nuovo traguardo con il completamento della famiglia di Fiat Grande Panda, aprendo gli ordini per la versione a benzina a partire dall’8 ottobre in Francia. Questo nuovo modello incarna perfettamente la missione del marchio: rendere la mobilità accessibile, efficiente e adatta a ogni esigenza. Si tratta di una notizia importante per la casa torinese che prevede un vero e proprio boom di ordini in terra transalpina per questa versione del suo recente modello.

Gli ordini per la versione a benzina di Fiat Grande Panda si sono aperti in Francia l’8 ottobre

La Fiat Grande Panda a benzina monta un moderno motore turbo a 3 cilindri da 1,2 litri, capace di erogare 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. La tecnologia Start&Stop ne ottimizza i consumi urbani, offrendo una guida semplice e intuitiva. Accanto a essa, la gamma propone anche la versione ibrida da 110 CV, dotata di batteria a 48 volt e trasmissione elettrificata eDCT, per una guida fluida e sostenibile, e la variante elettrica, con motore da 113 CV e batteria da 44 kWh, per viaggiare a zero emissioni.

Tre gli allestimenti disponibili per tutte le motorizzazioni. La POP, essenziale e completa, include strumenti digitali, aria condizionata e sistemi di sicurezza avanzati. La ICONE aggiunge comfort e tecnologia con fari full LED e display da 10,25 pollici. Infine, LA PRIMA rappresenta il vertice della gamma, con cerchi da 17”, dettagli raffinati e interni sostenibili grazie alla plancia “Bambox” in fibra di bambù.

L’allestimento Pop è disponibile nei colori Rosso Passione e Bianco Gelato. Gli allestimenti Icon e La Prima sono disponibili in cinque colori aggiuntivi: Blu Lago, Bronzo Luna, Verde Azzurro, Nero Cinema e Giallo Limone, che sottolineano il carattere giocoso e moderno della Grande Panda.

Ciò che accomuna tutte le versioni della Fiat Grande Panda è una chiara filosofia di design. Ispirata allo spirito della Panda originale degli anni ’80, la vettura presenta proporzioni audaci, linee decise e dettagli stilistici iconici come i fari anteriori pixelati, i fanali posteriori cubici e il caratteristico logo “PANDA” tridimensionale sulle portiere.

Gli interni di Fiat Grande Panda proseguono con questo approccio incentrato sull’intelligenza e sull’uomo, con maggiore spazio per le spalle, soluzioni di stivaggio intelligenti e tecnologia intuitiva progettata per l’uso quotidiano. A partire dall’8 ottobre, saranno aperti gli ordini per la versione a benzina in Francia. I clienti potranno beneficiare di un prezzo a partire da 15.900 euro tasse incluse, senza condizioni di permuta.