Fiat Grizzly: le novità di ottobre 2025 per la nuova protagonista della famiglia Panda attesa per il 2026

Dopo l’annuncio del passaggio dalla storica Panda alla più compatta Pandina, Fiat si prepara a svelare una nuova e sorprendente protagonista della gamma: la Fiat Grizzly. Il modello, atteso per il 2026, amplierà la famiglia di Grande Panda con un’impostazione più matura, spaziosa e dallo stile deciso.

Ecco le ultime novità di ottobre 2025 a proposito di Fiat Grizzly prossima novità di Fiat in duplice veste

Secondo le prime indiscrezioni, la Fiat Grizzly sarà disponibile in due varianti: una versione “standard”, che riprenderà le proporzioni della Grande Panda ma in formato XL, e una fastback dal profilo sportivo, con una linea posteriore inclinata e un lunotto spiovente in stile coupé. Secondo le ultime indiscrezioni la prima a debuttare a giugno 2026 dovrebbe essere la Fastback seguita ad ottobre dalla versione SUV. Le immagini digitali che vi proponiamo qui sotto realizzate da Kolesa.ru che riguardano la versione fastback mostrano un design robusto ma raffinato, caratterizzato da fari pixelati posteriori ispirati a quelli anteriori, segno distintivo del nuovo linguaggio stilistico Fiat.

Costruita sulla piattaforma modulare Smart Car – già adottata da Citroën C3, C3 Aircross e Opel Frontera – la Fiat Grizzly avrà una lunghezza di circa 4,40 metri, dimensioni che la collocheranno nel competitivo segmento dei SUV compatti. L’abitabilità interna sarà superiore rispetto alla Grande Panda, grazie a un passo più lungo e a un vano bagagli maggiorato. Sul fronte motorizzazioni, la gamma comprenderà l’efficiente ibrido MHEV da 1.2 litri con potenze di 110 e 145 CV, oltre a una versione 100% elettrica e, con ogni probabilità, anche una variante benzina tradizionale. Tutte le versioni saranno a trazione anteriore.

Il prezzo d’ingresso per la versione ibrida dovrebbe partire da circa 20.000 – 21.000 euro, rendendo la Fiat Grizzly una proposta competitiva e strategica per il rilancio del marchio nel segmento dei SUV urbani. La fastback arriverà per prima, seguita nel 2027 dalla versione con carrozzeria classica, completando così la nuova era della famiglia Grande Panda.