Lancia al 23° Rallylegend di San Marino

Fino al 5 ottobre, la Repubblica di San Marino ospita il Rallylegend, quattro giorni dedicati alla “guida laterale”, una delle discipline più impegnative e tecniche del motorsport. Oltre 200 equipaggi provenienti da 24 nazioni si sfidano sulle prove speciali, affiancati da leggende del rally come Markku Alen, Stig Blomqvist, Tony Fassina e altri ancora. Tra i protagonisti dell’evento c’è Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e Ambassador di Eberhard & Co., che ricopre anche il ruolo di Sponsor e Cronometrista Ufficiale. Al suo fianco, Lancia, il marchio con il palmarès più ricco nella storia dei rally, con 10 titoli mondiali Costruttori, 3 Campionati del Mondo Endurance Costruttori, una Mille Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Lancia è protagonista insieme a Miki Biasion ed Eberhard & Co., cronometrista ufficiale dell’evento

Si consolida così il legame tra Lancia, Eberhard & Co. e il celebre pilota italiano, uniti da valori condivisi come passione, heritage e audacia. Sintesi perfetta di questa storica partnership è la Lancia Rally 037 Gr. B del 1983, con livrea personalizzata Totip ed Eberhard & Co., con cui Miki Biasion trionfò al Rally Costa Smeralda, consacrandosi nel panorama rallystico europeo. Sarà proprio questa vettura a essere guidata dal campione italiano a Rallylegend, rendendo un omaggio unico alla tradizione rallystica Lancia.

In mostra anche il nuovo orologio da collezione Lancia HF, un segnatempo esclusivo nato dalla partnership tra il marchio automobilistico e la Maison svizzera, che celebra il ritorno del leggendario logo HF e dell’inconfondibile elefante rosso, simboli dell’anima più sportiva di Lancia. Un’eredità radicata nei trionfi rally internazionali che ora rinasce in una veste moderna, fedele al suo spirito originale ma proiettata verso nuove sfide con le audaci Ypsilon Rally4 HF, Ypsilon HF Racing e la nuovissima Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Sviluppate e messe a punto da Lancia insieme a Miki Biasion, le auto da corsa ripropongono il logo HF e l’elefantino rosso, due emblemi che da oltre sessant’anni incarnano la più autentica anima sportiva del marchio e che oggi tornano ad emozionare gli appassionati di tutto il mondo: sia quelli che affollano le tappe dei rally, sia quelli che si mettono al volante delle nuove versioni stradali elettriche HF (280V) e HF Line, vivendo le emozioni che solo una Lancia sa regalare. A Rallylegend, il pubblico potrà ammirare un modello della Ypsilon HF Line, dal carattere immediatamente riconoscibile. In particolare, il nuovo paraurti anteriore è scolpito attorno al logo HF e all’iconico elefantino rosso, mentre i cerchi in lega da 17″ ne esaltano la sportività.

All’interno, l’ambiente è progettato per suscitare emozioni. I sedili specifici con cuciture arancioni a contrasto presentano una trama a “cannelloni”, un omaggio alle icone sportive del marchio. Il volante sportivo in pelle traforata con logo HF offre un’autentica sensazione tattile, mentre le finiture dedicate dei pannelli porta e la plancia blu elettrico esprimono un’eleganza audace ispirata al mondo delle corse in puro stile HF.

Inoltre, l’esperienza digitale si evolve con la nuova grafica SALA HF disponibile sui doppi schermi da 10,25″, che reinterpreta l’interfaccia di infotainment con un tocco sportivo, mentre accenti scuri e pedaliera in alluminio completano un abitacolo pensato per chi vuole distinguersi, anche nella guida di tutti i giorni.



Oltre a SALA, la dotazione tecnologica è ampia: accesso senza chiave con sensore di prossimità, guida autonoma di Livello 2, avviso angolo cieco, rilevamento della stanchezza del conducente, sensori e telecamere di parcheggio anteriori e posteriori e selettore della modalità di guida.

Infine, sono disponibili tre colori: Bianco Quarzo, Arancio Lava e Nero Ardesia (le prime due tonalità possono essere abbinate opzionalmente al tetto nero). Disponibile con un powertrain ibrido di ultima generazione con cilindrata 1.2L, 110 CV (81 kW), tecnologia 48V, motore 3 cilindri e cambio automatico, la nuova Ypsilon HF Line ridefinisce il concetto di sportività urbana, portando su strada un’auto compatta dal DNA inconfondibile. Le prestazioni sono eccezionali: velocità massima di 190 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,3 secondi. Il tutto con emissioni di CO₂ pari a soli 105 g/km (ciclo WLTP), a dimostrazione di un ottimo equilibrio tra prestazioni e sostenibilità.