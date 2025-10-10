ADAC Opel Electric Rally Cup: tutto pronto per un emozionante finale di stagione

Tutto è pronto per il gran finale di stagione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup powered by GSE. Il settimo e ultimo round vedrà la Opel Corsa Rally Electric gareggiare per la terza volta nel Central European Rally, tappa del Campionato Mondiale Rally FIA, davanti a un pubblico entusiasta. Gli organizzatori prevedono oltre 100.000 spettatori lungo le tappe in Germania, Austria e Repubblica Ceca, dove l’élite mondiale del rally, tra cui Sébastien Ogier, Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Ott Tänak e Thierry Neuville, si sfiderà per la vittoria, promettendo emozioni e spettacolo su ogni curva del percorso.

Mentre il campione del mondo in carica Neuville ha solo una possibilità matematica di difendere il titolo, un membro della famiglia è saldamente in lizza per il titolo di campione della coppa monomarca: il fratello di Neuville, Tom Heindrichs, è a soli dodici punti da Alex Español nella classifica intermedia dell’ADAC Opel Electric Rally Cup. Anche Kilian Nierenz, terzo classificato, è teoricamente in agguato, a 29 punti di distanza. Tuttavia, il bavarese, che ha già ottenuto quattro podi nella sua stagione d’esordio insieme alla copilota Milena Raithel, deve aspettarsi battute d’arresto tra i suoi concorrenti, con un massimo di 35 punti ancora in palio.

Español e Heindrichs garantiscono inoltre che il loro approccio alla lotta per il titolo rimarrà indisturbato. “Affrontiamo il rally come qualsiasi altro, concentrati al massimo sul nostro lavoro. È l’unico modo per vincere l’ADAC Opel Electric Rally Cup”, afferma lo spagnolo, che, come sempre, seguirà le istruzioni di Borja Odriozola. Heindrichs, tre volte campione stagionale, e il suo copilota Jonas Schmitz hanno un obiettivo in mente: “Vogliamo bissare la vittoria dello scorso anno al Central European Rally”.

Proprio come l’anno scorso, l’ADAC Opel Electric Rally Cup allestirà la sua area di servizio a Hauzenberg. La Corsa Rally Electric sarà ancora una volta una delle principali attrazioni della cittadina a nord-est di Passau. Il giorno del mercato, le veloci auto elettriche sfrecceranno nella piazza del mercato di Hauzenberg a mezzogiorno, dando vita alla prima competizione di rally monomarca elettrica al mondo. Nel 2024, i team sono stati sommersi da richieste di foto e autografi, comprese interviste davanti al municipio.

Inoltre, gli abitanti di Hauzenberg potranno dare un’occhiata al futuro del rally elettrico, poiché alla “dimostrazione sul mercato” prenderà parte anche la nuova Opel Mokka GSE Rally da 207 kW (281 CV) . La prima auto da rally attualmente in fase di sviluppo secondo il nuovo regolamento FIA eRally5 sarà utilizzata come “auto zero” nel Central European Rally.

Nel frattempo, l’ADAC Opel Electric Rally Cup accoglie un pilota ospite di spicco per la finale di stagione 2025: Fabian Vettel (26), fratello del quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel, che in precedenza ha gareggiato solo in serie di corse in circuito fino all’ADAC GT Masters, farà il suo debutto nei rally nell’ambito del Central European Rally.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, soprattutto perché tutto ciò che associo alla mia passione per il motorsport si è svolto in circuito. Credo che la sfida più grande sarà guidare seguendo le istruzioni del copilota. Come pilota in circuito, devi ristrutturare un po’ la tua mentalità per fidarti delle istruzioni e non guidare a vista”, ha dichiarato Vettel, che condividerà la Corsa Rally Electric con l’esperto copilota Gino Kruhs.