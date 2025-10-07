Opel Mokka GSE Rally e Mokka GSE protagoniste al Dekra Lausitzring

Domenica, gli appassionati di motorsport e tuning si sono riversati al DEKRA Lausitzring nel Brandeburgo, dove la comunità ha celebrato auto particolarmente sportive e accattivanti all’evento XS Cars’n’Coffee. E Opel era proprio al centro dell’azione. Il marchio del Blitz ha suscitato grande interesse con i suoi nuovi modelli elettrici a batteria Opel Mokka GSE Rally e Opel Mokka GSE, nonché con la straordinaria show car per gli amanti dell’avventura, la Opel Frontera GRAVEL . Bastava uno sguardo al trio per suscitare la proverbiale sensazione OMG!. Inoltre, Opel ha dimostrato ancora una volta di aver sempre fatto battere forte il cuore degli appassionati di motorsport. Il marchio tedesco ha esposto anche una Opel Vectra B da corsa della collezione Opel Classic.

Opel ha suscitato grande interesse con i suoi nuovi modelli elettrici a batteria Opel Mokka GSE Rally e Mokka GSE

Al Lausitzring, la nuova Opel Mokka GSE Rally si è dimostrata nel suo elemento questo fine settimana. La nuova auto elettrica da rally con la caratteristica sigla GSE sta per pelle d’oca, velocità ed euforia, perfetta per gli appassionati della XS che si erano recati all’evento. Dall’esterno, la Mokka GSE Rally, recentemente presentata all’IAA Mobility di Monaco, attira l’attenzione con la sua livrea ispirata al motorsport, tra cui la scritta OMG! GSE, il cofano nero, le pinze dei freni gialle e molti altri dettagli da rally. I dati tecnici principali sono ancora più impressionanti: 207 kW (281 CV) di potenza massima, 345 Nm di coppia e la sofisticata tecnologia da sport motoristici rendono la Mokka GSE Rally un’auto da rally completamente elettrica unica.

Ma la cosa migliore è che Opel porta questa sensazione di sportività anche al grande pubblico con la nuova Opel Mokka GSE, già disponibile per l’ordine . Con 207 kW (281 CV), l’auto elettrica di serie è potente quanto la sua controparte da corsa. E con la coppia immediata di 345 Newton metri, anche l’accelerazione è brillante. La Mokka GSE accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e, con una velocità massima di 200 km/h, è ora la Opel di serie completamente elettrica più veloce.

La sofisticata tecnologia, ispirata anche alla vettura da rally, contribuisce alle straordinarie prestazioni. Ad esempio, la Mokka GSE è dotata di un differenziale autobloccante multidisco Torsen e di un telaio con assali progettati specificamente e nuovi doppi ammortizzatori idraulici. Tutti i componenti ad alta tensione della Mokka GSE di serie provengono dalla Mokka GSE Rally. Anche lo sterzo, il telaio e i freni sono stati progettati per essere particolarmente sportivi e ottimizzati grazie all’esperienza Opel nei rally elettrici.

Un’altra Opel completamente diversa ha celebrato la sua seconda apparizione all’XS Carnight al Lausitzring: la Opel Frontera GRAVEL. L’audace show car completamente elettrica aveva già suscitato scalpore alla sua prima apparizione pubblica all’XS Carnight sul lago Wörthersee in primavera. Ora la versione avventurosa del SUV per famiglie Frontera ha entusiasmato i visitatori dell’XS Cars’n’Coffee. Il design esterno della Frontera GRAVEL risveglia già il desiderio di uscire dai sentieri battuti grazie alla sua caratteristica vernice e alla pellicola protettiva.

Il tetto nero opaco e il cofano nero opaco contrastano con la pellicola protettiva “Desert Stone” scelta appositamente per la Frontera GRAVEL. Ulteriori dettagli arancioni sono forniti dagli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni, dai paraurti anteriore e posteriore, dallo spoiler e dal logo Opel nell’Opel Vizor nero.

Il look robusto è ulteriormente esaltato da un verricello e un gancio montati anteriormente, da vani portaoggetti laterali posteriori e da un robusto portapacchi a traliccio progettato per massimizzare la capacità di trasporto dell’attrezzatura per ogni avventura. E per affrontare le sfide più impegnative su ghiaia e pietra, la Frontera GRAVEL è dotata di speciali cerchi BORBET CWE-16 da sette pollici di larghezza.