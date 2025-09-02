Opel Corsa Rally Electric protagonista il 5 e 6 settembre del rally del Monte Bianco

Il Rally del Monte Bianco a Morzine è un evento clou nel calendario dell‘ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSE”. Per la quarta volta, i team si sfideranno a bordo delle loro Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV) e affronteranno le impegnative prove speciali ai piedi della montagna più alta delle Alpi il prossimo fine settimana. Oltre al panorama fantastico e alle difficili piste asfaltate, il Rally del Monte Bianco colpisce per la sua atmosfera unica. Ogni anno, oltre 250 veicoli da rally trasformano la stazione sciistica di Morzine in un enorme parco assistenza rally.

La competizione in vista del quinto round della prima coppa monomarca rally elettrica al mondo non potrebbe essere più avvincente. Dopo le vittorie consecutive al Rally Vosges Grand-Est e all’ADAC Saarland-Pfalz, Tom Heindrichs e il copilota Jonas Schmitz hanno intensificato la pressione sui leader del campionato, Alex “Sito” Español e Borja Odriozola. Con quattro gare completate su sette, il margine dello spagnolo nei confronti del duo tedesco si è ridotto a soli otto punti. La competizione si fa serrata anche per Kilian Nierenz e Milena Raithel, che, alla loro prima stagione completa in Coppa, hanno già conquistato tre podi e si trovano a solo sei punti di distanza da Heindrichs e Schmitz, confermando l’equilibrio crescente e l’intensità della lotta per il titolo.

Nei due giorni del rally (5 e 6 settembre) le Opel Corsa Rally Electric dovranno completare nove prove speciali su una distanza di circa 129 chilometri. Il percorso si snoda in ripidi saliscendi, con passaggi veloci e impegnativi che richiedono il massimo impegno da parte degli equipaggi. Si inizia venerdì alle 8:58 CEST con sei prove speciali. La lunga prima giornata del rally non si concluderà prima delle 20:00 CEST. Il giorno successivo, altre tre prove attendono i partecipanti.

L’ultima “Power Stage” prenderà il via alle 14:39 CEST, con l’arrivo previsto delle veloci auto elettriche a Morzine intorno alle 16:00 CEST. Come nelle edizioni passate, l’organizzatore del rally, Philippe Vanesse, guiderà gli ospiti lungo le prove speciali a bordo di un rally taxi Opel Corsa.