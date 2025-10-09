Opel Grandland Electric Long Range con autonomia fino a 694 Km: aperti gli ordini

La gamma Opel Grandland si arricchisce ulteriormente con il lancio del Grandland Electric Long Range, la nuova versione elettrica con batteria da 97 kWh che consente un’autonomia fino a 694 km (WLTP), il massimo tra le varianti a batteria del SUV. Anche l’allestimento base “Edition” offre di serie sedili ergonomici Intelli-Seats e un telaio con tecnologia Frequency Selective Damping, garantendo comfort e piacere di guida a zero emissioni locali.

Opel Grandland Electric Long Range con batteria da 97 kWh disponibile a partire da 51.750 euro in Germania

Con questo modello, Opel risponde alle esigenze di chi cerca un SUV elettrico adatto sia ai lunghi viaggi sia all’uso quotidiano, unendo eleganza, sportività e tecnologia avanzata. Il Grandland Electric Long Range è ordinabile a partire da 51.750 euro (IVA inclusa in Germania). “Abbiamo promesso maggiore autonomia per il Grandland elettrico, e ora è realtà: fino a 694 km senza ricarica, per un SUV sempre più adatto a viaggi di lavoro o di piacere”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Fin dal suo lancio, Opel Grandland Electric era già disponibile con una batteria da 73 kWh e un’autonomia fino a 521 chilometri (WLTP ). Solo poche settimane fa, Grandland Electric AWD, con una potenza complessiva di 239 kW (325 CV) e 509 Nm di coppia, ha festeggiato il suo debutto pubblico al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera come primo veicolo completamente elettrico a trazione integrale di Opel. E con Grandland Electric Long Range, ordinabile da subito, Opel amplia ancora una volta l’autonomia del SUV elettrico a batteria top di gamma “made in Germany“.

Per chi desidera godere di una libertà di mobilità elettrica ancora maggiore rispetto a prima, il nuovo Grandland Electric Long Range è la scelta ideale. Un’autonomia di 694 chilometri (WLTP ) va ben oltre le normali esigenze quotidiane. Questo è reso possibile dalla piattaforma STLA Medium, su cui è costruito il Grandland Electric. È progettata per ospitare batterie fino a 97 kWh – come nella versione Long Range – senza compromettere l’abitacolo o lo spazio di carico. In questo modo, i conducenti di Grandland Electric e le loro famiglie possono ora percorrere distanze ancora più lunghe fino a quando la batteria non necessita di ricarica all’80% della capacità in circa 27 minuti presso una stazione di ricarica rapida pubblica.

Inoltre, il piacere di guida è garantito da un motore elettrico potente e a zero emissioni locali. Il motore elettrico della Grandland Electric Long Range eroga 170 kW (231 CV) di potenza e 345 Nm di coppia diretta. Ciò consente all’auto elettrica di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Oltre alle tre modalità di guida selezionabili “Normale”, “Eco” e “Sport”, le sospensioni con tecnologia Frequency Selective Damping garantiscono il massimo comfort di guida adattato alla situazione, come in ogni Grandland elettrico a batteria.

A seconda della situazione, delle condizioni stradali e dello stile di guida, questa tecnologia esclusiva consente diverse caratteristiche di smorzamento per una scorrevolezza confortevole alle alte frequenze, ovvero per gli impatti a onde corte come sul pavé, nonché per uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze. Grandland Electric reagisce quindi in modo ancora più immediato e diretto a ogni comando del conducente e rimane stabile in frenata, in curva e alle alte velocità in autostrada, come è tipico di Opel.

Grandland Electric Long Range migliora l’esperienza di guida sicura e confortevole con numerose altre caratteristiche all’avanguardia. Ad esempio, l’allestimento base “Edition” include già i sedili Intelli-Seats con incavo ergonomico nella superficie di seduta e un sistema di infotainment multimediale con touchscreen a colori da 10 pollici e fari Intelli-LED. Negli allestimenti superiori, sono disponibili assistenti elettronici come i pluripremiati fari Intelli-Lux HD antiriflesso con oltre 50.000 elementi, l’head-up display Intelli-HUD o la telecamera Intelli-Vision a 360 gradi, nonché i sedili Intelli-Seats certificati dall’Aktion Gesunder Rücken eV.

Il sistema di navigazione multimediale con touchscreen a colori da 16 pollici offre intrattenimento e connettività eccezionali. Soluzioni come il Pixel Box trasparente nella consolle centrale, in cui è possibile ricaricare il proprio smartphone in modalità wireless, aumentano la praticità. E per un comodo accesso al vano posteriore, il portellone posteriore controllato da sensori si apre e si chiude elettricamente nei modelli Grandland Electric Long Range ‘GS’ e ‘Ultimate’.

Per dare un ulteriore impulso all’elettromobilità, Opel la rende ancora più semplice e attraente per i clienti, a partire dall’acquisto del veicolo. Chiunque acquisti un modello elettrico a batteria come il nuovo Opel Grandland Electric Long Range riceverà contemporaneamente numerosi servizi con “Electric All In”. Ad esempio, servizi come eProWallbox Move per la ricarica rapida a casa, funzioni di e-routes e otto anni di ricarica mobile e assistenza stradale, nonché una garanzia sulla batteria sono già inclusi.